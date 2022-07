Jan Koch ist neuer Chefarzt der Inneren Medizin in Ilmenau

Ilm-Kreis. Bei den Ilm-Kreis-Kliniken gibt es einen Personalwechsel. Bisheriger Chefarzt bleibt als Oberarzt dabei.

Seit 1. Juli ist Jan Koch Chefarzt im Bereich der Inneren Medizin am Standort Ilmenau. Er folgt auf Harald Boden, der den Ilm-Kreis-Kliniken bis zu seiner Pensionierung 2023 als leitender Oberarzt erhalten bleibt. „Um die von mir seit langer Zeit vorgeschlagene Erweiterung des Spektrums um den Bereich Lungenheilkunde jetzt zu ermöglichen, habe ich mich entschlossen, mein Amt als Chefarzt zur Verfügung zu stellen und freue mich, mit meinem Nachfolger die Neuausrichtung des Bereiches noch aktiv mitzugestalten“, sagte Harald Boden.

Harald Boden bleibt bis zur Pensionierung leitender Oberarzt. Foto: Ilm-Kreis-Kliniken

Jan Koch studierte an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. 2009 legte er die Facharztprüfung für Innere Medizin und Pneumologie ab. Seine beruflichen Stationen führten ihn nach Liverpool, Manchester und in die Lungenfachklinik Münnerstadt in Unterfranken, wo er viele Jahre als Oberarzt in der Pneumologie tätig war.

„Ich danke Dr. Boden für sein jahrelanges Engagement und freue mich, dass wir mit Jan Koch einen im Bereich der Pneumologie erfahrenen Mediziner gefunden haben“, erklärte Dr. Marcel John, Geschäftsführer der Ilm-Kreis-Kliniken.