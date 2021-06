Jesuborner feiern Sankt-Vitus-Fest

Die Jesuborner haben nach einem Jahr das gemeinsame Feiern nicht verlernt. Zum Sankt-Vitus-Fest trafen sie sich am Bürgerhaus. Am Rost stehen Michael Hartung und Konrad Höland (von links)

Jesuborn. Jubiläen sind den Bewohner wichtig und werden gebührend gefeiert

In Jesuborn feierten die Bürger in großer Schar ihr Sankt-Vitus-Fest. Kurzfristig hatte sich der Vorstand des Heimat- und Bürgervereins für einen Wechsel des Feierortes entschieden. Statt in der prallen Sonne feierten sie im Freihof des Bürgerhauses. „Wir haben hier einen kühlen Schattenplatz und alle hygienischen Bedingen für die kulinarische Festversorgung“, sagt Vereinschef und Ortsteilbürgermeister Michael Hartung.

Den geschichtsbewussten Jesubornern sind die auf ihr Dorf bezogenen Jubiläen sehr wichtig und nicht zuletzt im Jahreskreis ein guter Grund zum gemeinsamen Feiern. So verhält es sich mit dem Sankt-Vitus-Tag, dem 15. Juni, der einem der 14 Nothelfer, dem Knaben Vitus, gewidmet ist. Vitus (zu Deutsch Veit) wurde um 305 n. Chr. der Legende nach in Sizilien geboren und erlitt schon als Kind mit seinem Erzieher Modestus und seiner Amme Crescentia in der Christenverfolgung das Martyrium. Seit dem Spätmittelalter zählt Vitus zu den 14 Nothelfern, die von Menschen als Schutzheilige verehrt und in der Not um Hilfe angerufen werden. Just auf diesen Sankt-Vitus-Tag 1368 datiert die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Jesuborns und ist so für die Jesuborner seit jeher ein Gedenktag.

„Wie oft in früheren Zeiten Sankt Vitus angerufen wurde, um Hagelschlag zu vermeiden, Sturm und Regensturzfluten abzuwenden oder auch sehr viel später den Kartoffelkäfer, ist geschichtlich nicht überliefert. Es könnte aber tatsächlich geschehen sein. Ich weiß auch nicht, ob jemand aus dem Dorf ganz im Stillen den Schutzpatron und Nothelfer Vitus anrief, uns allen aus der Not der Corona-Pandemie herauszuhelfen“, lächelt Michael Hartung. „Wichtig ist das Ergebnis, und das bedeutet: Wir dürfen nach einem Jahr verordneter Abstinenz wieder gemeinsam im Freien feiern.“

Zum Feiern braucht es in Jesuborn die Initiative des Vereinsvorstandes und einer zuverlässigen Gruppe von Festorganisationsaktivisten, die wissen, was den Leuten schmeckt und die Stimmung hebt. Bratwurst und Rostbrätel waren auch diesmal das Standardprogramm und wurden kostenfrei verteilt.