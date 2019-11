Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jesusfigur steht nach Restaurierung wieder auf dem Sockel

Sie steht wieder auf dem Sockel eines Grabes auf dem Arnstädter Friedhof, die Jesusfigur. Diese Galvanoplastik wurde von einen gewissen Herrn Pohlmann von der Firma WMF vor vielen Jahren gefertigt. „Diese Plastiken mit einer sehr dünnen Kupferschicht über dem Gipskern – zirka ein Millimeter – hatten einen Nachteil“, erzählt Restaurator Bernhard Mai. „Über die Jahre ist Regenwasser in das Innere der Figur gelangt, der Gips hat sich ausgedehnt und so die Außenhülle stark beschädigt“. Da waren nun die Restauratoren gefragt. Auf Anregung von Restauratorin Diana Hennig wurde die Jesusfigur in die Kur genommen – dank verschiedener Fördermittel.