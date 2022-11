Jonastalverein vor der Winterpause

Arnstadt. Darum gelten jetzt schon reduzierte Öffnungszeiten:

In wenigen Tagen geht der Jonastalverein in die Winterpause. Vom 12. Dezember bis Anfang März bleibt das Dokumentationszentrum im Rehestädter Weg geschlossen. Schon jetzt gelten reduzierte Öffnungszeiten: Derzeit ist das kleine Museum nur von Mittwoch bis Freitag für den Besucherverkehr geöffnet. „Das ist dem Umstand geschuldet, dass die Mitglieder des Vereins bereits mit Umbaumaßnahmen im Dokumentationszentrum begonnen haben“, so Georg Ribienski. Telefonisch und per Mail ist der Verein aber jederzeit erreichbar und auch der Onlineshop wird durchgängig betreut. Führungen sind ebenso möglich, müssen aber telefonisch angemeldet und besprochen werden, so das Vorstandsmitglied.