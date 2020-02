Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Juan und Sissi hoffen auf eine zweite Lebenschance

Mit den Worten liebenswert und frech lässt sich die Cairn-Terrier-Mischlingshündin Sissi am besten beschreiben. Sie ist sechs Jahre alt und wurde im Juli 2018 amtlich in das Tierheim Ilmenau eingewiesen. Sissi liebt es zu laufen und ist für jeden Spaß zu haben. Nur beim Thema Futter kann sie garstig werden. Was sie einmal erobert hat, gibt sie nicht wieder zurück und bleibt dabei sehr hartnäckig. Mit Geduld und Konsequenz kann ihr dieses Verhalten abtrainiert werden. Sie ausschließlich aus der Hand zu füttern wäre zum Beispiel ein Weg, ihr den Besitzanspruch auf Essbares abzutrainieren. Davon abgesehen ist Sissi sehr umgänglich und bringt die Menschen mit ihrem einmaligen Gesichtsausdruck gerne zum Lachen. Sie ist gechippt, kastriert, entwurmt und geimpft.

Auch Mischlingsrüde Juan ist zu vermitteln. Foto: Anne Kolmogorow

Der sensible Rüde zieht den Schwanz ein, sobald er neuen Menschen begegnet oder mit neuen Situationen konfrontiert wird. Er sucht Sicherheit und Menschen, die ihm die Zeit geben, Vertrauen aufzubauen. Der etwa achtjährige Mischlingsrüde Juan ist ein ganz besonderer Kerl. Auch er wurde im Jahr 2018 amtlich eingewiesen und seitdem arbeiten die Mitarbeiter des Tierheims mit ihm an seinen Ängsten. Zu ein paar von ihnen hat er über die Zeit eine Bindung aufbauen können und ist ihnen gegenüber bereits lockerer geworden. Neue Menschen und Situationen beunruhigen ihn nach wie vor, daher benötigt er ein einfühlsames Zuhause, das ihm mit viel Liebe und Geduld zeigt, wie er seine Unsicherheiten überwinden kann. Von der Leine kann Juan noch nicht gelassen werden, da er wegrennt, um sich zu verstecken. Der Rüde braucht eine vertrauensvolle Beziehung zu den neuen Besitzern und die Gewissheit, endlich sein Zuhause gefunden zu haben. Er ist gechippt, entwurmt, kastriert und geimpft.

Das Tierheim Ilmenau befindet sich in der Ziolkowskistraße 4. Geöffnet ist dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr.