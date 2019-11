Jugendpfarrer Christian Rämisch rockt Arnstädter Theater

„Christian Guitar Classics“ hatte Christian Rämisch seine Bandpremiere am Freitagabend im Arnstädter Theater im Schlossgarten überschrieben. Ein durchaus doppeldeutiger Titel, ist Rämisch doch als Jugendpfarrer im Ilm-Kreis unterwegs. Eine Missionierung musste an diesem Abend aber niemand befürchten. Wenn, dann wurde höchstens für die Musik missioniert und da vor allem für jene, die so virtuos in die Saiten zu hauen wissen, die Gitarristen eben.

Dass Christian Rämisch kein musikalischer Laie ist, wurde schnell deutlich. Vielmehr bestimmt die Musik und vor allem die Gitarre seit frühester Kindheit sein Leben, hatte er schon als Jugendlicher eigene Bands. Zehn Jahre lang spielte er in der Westernhagen-Show von Marius Müller Weitersagen, auch mit der Mr. Rod Show, die Rod Steward ein musikalisches Denkmal setzt, und anderen Projekten arbeite er in den letzten Jahren zusammen. Nun also wieder eine eigene Band, ein logischer Schritt. Mit Chris Lewis am Keyboard, Tom Gehrke am Schlagzeug, Klaus Schudy am Bass und Sängerin Ute Seifarth hat Christian Rämisch vier erfahrene Mitstreiter – „Wir tun auch etwas für die Integration, Chris stammt aus Wales, Klaus aus Bayern“, wie er augenzwinkernd bemerkte – an die Seite geholt. Gemeinsam setzten sie den Gitarren-Helden der Musikgeschichte ein würdiges Denkmal.

Los ging es mit „Got my mojo working“, ein Bluessong, der von Preston Foster geschrieben und erstmals von Ann Cole im Jahre 1956 aufgenommen, später unter anderem von Eric Clapton gespielt wurde, noch etwas ruhiger. Doch bald sollten Rämisch und Co. die Bühne rocken. Von Totos „Hold the Line“ über Nirvanas „Smells like Teen Spirit“, Chuck Berrys „Johnny B. Goode“ und Nirvanas rebellisches „ Another Brick in the Wall“ bis hin zu AC/DCs weltberühmten „Highway to Hell“ folgte ein Hit auf den anderen. Dass Christian Rämisch dabei die oft im Schatten ihres Leadsänger stehenden Gitarristen besonders hervorhob, verstand sich von selbst. So unter andrem Queen-Gitarrist Brian May, der gleich ein ganzes Medley bekam. „Wir konnten uns nicht entschieden, welches das beste Lied ist“, so Rämisch. Auch Stones-Gitarrist Keith Richards bekam natürlich sein Medley. Jimi Hendrix, Jimmy Page (Led Zeppelin), Billy Gibbons (ZZTop), David Gilmour (Pink Floyd) und viele mehr wurden an diesem Abend mit ihrer großartigen Musik auf die Bühnen gezaubert.„Das haben wir ihm gar nicht zugetraut“, kommentierte so mancher, der Christian Rämisch bisher nur ins einem Hauptberuf kannte, den rockenden Pfarrer. Ein Abend, der Lust auf mehr machte.

Der Mann ist fünfzig, hat Evangelische Theologie studiert und beschäftigt sich als Jugendpfarrer im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau täglich mit Sorgen und mit Sehnsüchten junger Menschen. Christian Rämisch lebt in Angelroda, er sieht sich als Geistlicher mit Gitarre, der eines will: spielen. Und etwas bewegen. Sommerfreizeiten, Segeln gehen, Konfi-Camp - das gehört zu seinem Alltag wie Predigt und Andacht, wobei im Zentrum vor allem Jugendliche stehen. Bei seinem Projekt „ Christian Guitar Classics“sei der Name bewusst doppeldeutig und ebenso kein Widerspruch, wie ein Pfarrerdasein und die Begeisterung für Rockmusik, hatte er einmal erklärt.