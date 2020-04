Stadtilm. Nach beruflichen Stationen in mehreren Bundesländern zieht es Thüringerin zurück in ihre Heimat.

Juliane Prestel ist neue Stadtilmer Revierförsterin

Viele Menschen verbinden mit dem 1. April einen Tag, an dem Schabernack getrieben wird. Juliane Prestel hingegen schlug an diesem Tag ein neues Kapitel in ihrem Lebenslauf auf: Sie wurde Revierförsterin in Stadtilm.

Juliane Prestel löst Jens Albert ab, der vor einem halben Jahr nach Rheinland-Pfalz wechselte. In der Zwischenzeit wurde das Revier durch Sylvio Zock betreut, der die Vertretung neben seiner regulären Aufgabe als Revierförster in Singen übernommen hatte.

„Den privaten und kommunalen Waldbesitzern im Revier Stadtilm steht jetzt wieder dauerhaft ein professioneller Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung“, betont Chris Freise, der Leiter des Forstamts Erfurt-Willrode, zu dem das Stadtilmer Revier gehört.

Das Forstamt könne diese Verstärkung sehr gut gebrauchen, ergänzt er. Denn insbesondere die Wälder in den Bereichen Kranichfeld und Stadtilm seien durch Trockenheit und Borkenkäfer stark geschädigt. Mit zum Revierbereich gehöre auch der Hain bei Arnstadt und die Wachsenburg.

„Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung, das landschaftlich reizvolle Revier und die Arbeit mit den Waldbesitzern vor Ort“, so die neue Revierförsterin. Unbekannt ist sie im Forstamt Erfurt-Willrode nicht. Prestel ist gebürtige Erfurterin, wuchs in Großrudestedt auf und begann ihre berufliche Laufbahn als Forstinspektoren-Anwärterin in Kranichfeld. Sie arbeitete aber auch schon in der Holzindustrie und war Revierförsterin in Brandenburg und Franken. Auch für die Bundesforstverwaltung war sie bereits tätig.

Doch ihre Heimat Thüringen ließ die 38-Jährige nicht los. Daher zog Juliane Prestel mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Tiroler Bracke Lena nach Stadtilm. Sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, bietet sie auch dienstags von 15 bis 18 Uhr in der Stadtverwaltung Stadtilm Sprechzeiten an.

Zu erreichen ist sie ab sofort unter Telefon: 0172/3480105 und per E-Mail: juliane.prestel@forst.thueringen.de