Junge Leute singen in Arnstadt über die Ewigkeit

Arnstadt. Vier Chöre gastieren im Juni in Arnstadt. Sie sind in der Bachkirche und Liebfrauenkirche zu hören. Darunter auch ein Bachchor aus Texas.

In Arnstadt steht der Juni im Zeichen der Chormusik: Vier Chöre sind in der Bachkirche und der Liebfrauenkirche zu hören. Den Auftakt macht am Sonntag, dem 4. Juni, um 10 Uhr der Bachchor Arnstadt in einem Musikgottesdienst zum Konfirmationsjubiläum in der Bachkirche, wo dann am Nachmittag um 17 Uhr der Landesjugendchor Thüringen konzertiert. Unter dem Motto „Ewigkeit – ein Jegliches hat seine Zeit“ präsentieren die jungen Sängerinnen und Sänger Werke von Johann Sebastian Bach, William Byrd, Edward Elgar, György Ligeti, Max Reger und Johann Hermann Schein. Wie können wir uns die Ewigkeit vorstellen? Eine mögliche Antwort gibt die Bibel: „Ein Jegliches hat seine Zeit“, heißt es im Alten Testament im Buch Kohelet. Darin drückt sich der Gedanke aus, dass alles dem Wandel unterworfen ist und nichts dauerhaft Bestand hat. Geboren werden und sterben, weinen und lachen, suchen und verlieren, schweigen und reden, Licht und Schatten – alles ist ganz sicher einem ewigen Wechsel unterworfen. Die Chor- und Orgelmusik reflektiert auf vielfältige Weise den Begriff von Ewigkeit. Karten zu 10 Euro/ermäßigt 7 Euro gibt es bei der Touristinfo Arnstadt sowie an der Abendkasse.

Aus Texas in den USA kommt der Bach Choir Houston in die Bachkirche, wo er am Mittwoch, dem 7. Juni, um 19.30 Uhr Werke von J. S. Bach, J. M. Bach, M. de Sumaya und Spirituals präsentiert. Bei freiem Eintritt werden hier Spenden für die Restaurierung der Sauer-Orgel in der Oberkirche erbeten. Und schließlich ist der Thüringische Akademische Singkreis (TASK) in der Liebfrauenkirche zuhören. Unter der Leitung von Jörg Genslein singt das Ensemble am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr Kompositionen von J. C. Bach, J. S. Bach, L. Spohr, E. Esenvalds. Auch für dieses Konzert gibt es Karten zu 10 und ermäßigt 7 Euro im Vorverkauf bei der Touristinfo Arnstadt und an der Abendkasse.