Kameraden setzen auf geschickte Bastler

Üben, üben, üben – das hat jeder Feuerwehrkamerad, jede Feuerwehrkameradin verinnerlicht. Denn um fit für den nächsten Einsatz zu sein, sind stetige Ausbildungen nötig.

Viel Freizeit opfern die Ehrenamtler aber auch, wenn es um die Pflege ihrer Einsatzgerätschaften und Fahrzeuge geht. Und wer geschickte Hände hat, der hat auch Ideen. Als die Feuerwehr Geratal ein neues Tanklöschfahrzeug 4000 in Betrieb nahm, verlor das Kleineinsatzfahrzeug aus Geschwenda weitgehend seine Funktion, schildert Pressesprecherin Janett Grünke. Fast alle Einsatzmittel, die sich auf dem Fahrzeug befanden, wurden in die Neuanschaffung gepackt.

Peter Häusler erläuterte Wehrleiter Steve Grünke, was sich alles auf dem Fahrzeug befindet. Foto: Janett Grünke

Das sei aber kein Grund gewesen, den Kleinbus außer Dienst zu stellen. „Kamerad Peter Häusler hatte die zündende Idee und übernahm auch die Projektverantwortung“, so Grünke.

Denn seitdem die Wehren des Geratals so eng zusammenarbeiten, ist ein zentraler Punkt zur Koordination und Einsatzleitung bei Einsätzen mehr denn je unverzichtbar. Das Fahrzeug dient nun unter anderem dazu, sich eine Übersicht über das Geschehen zu verschaffen und dieses grafisch darzustellen sowie den Einsatzverlauf direkt vor Ort zu dokumentieren und damit den Einsatzleiter zu entlasten. Zudem dient ein solches Führungsfahrzeug als erste Anlaufstelle für nachalarmierte Kräfte. Hier werden sie über die Einsatzlage informiert und für ihre Aufgaben eingeteilt.

Bürgermeister Dominik Straube (rechts) nahm bei der Übergabe den eingebauten Arbeitsplatz in Augenschein. Von hier aus werden Einsätze unter anderem protokolliert. Foto: Janett Grünke

Von der Rückbank aus lassen sich solche Arbeiten freilich nicht erledigen. Peter Häusler und Olaf Renner bauten den Bus daher um. Firma Riege aus Langewiesen montierte einen Arbeitsplatz mit aufgesetzter Funkeinheit. Firma Brockmann aus Paderborn installierte die Funktechnik und Firma Böhm Fertigungstechnik GmbH aus Suhl sponserte das Material für die Gerätefächer im hinteren Teil des Fahrzeuges. Für diese Unterstützung seien die Kameraden sehr dankbar, betonte Janett Grünke. Das Fahrzeug werde nun wieder gute Dienste leisten. All jene Kameraden, die solche Führungsfunktionen übernehmen, wurden entsprechend geschult, so dass sie ab sofort im neuen, alten Kleineinsatzfahrzeug loslegen können.

Kaum haben sie ein Projekt abgeschlossen, wenden sich die Feuerwehrleute aus dem Geratal nun dem nächsten Vorhaben zu. Adressaten sind diesmal die Kinder in den Ortschaften der Landgemeinde. „Wir wollen die Augen der Kleinsten zum Strahlen bringen, indem wir trotz der derzeitigen Situation für eine Überraschung sorgen“, verrät Janett Grünke. Gemeinsam mit „Helden im Geratal“ – einem Zusammenschluss Freiwilliger, die während der Pandemie unter anderem Lieferdienste anbieten – wollen Mitglieder der Jugendfeuerwehr eine Nikolausaktion auf die Beine stellen. Am späten Abend des 5. Dezember füllen sie Kinderstiefel, die vor dem Haus stehen. Wer sein Kind überraschen lassen möchte, meldet sich bis zum 30. November unter JF-Leiter@gemeinde-geratal.de oder über den Facebook-Auftritt der Feuerwehr Geratal. Ortsansässige und regionale Unternehmen unterstützen die Aktion, so dass den Feuerwehrleuten die Präsente nicht ausgehen.