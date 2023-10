Kantaten zum Reformationstag in Gräfenroda

In der Sankt-Laurentiuskirche in Gräfenroda erklingen am Reformationstag Kellnerkantaten.

Gräfenroda. Das ist in den nächsten Tagen in der Region los:

In der Sankt Laurentiuskirche in Gräfenroda wird anlässlich des Reformationstages am Dienstag, 31. Oktober, um 11 Uhr ein Kantatengottesdienst abgehalten. Danach gibt es Wildschwein vom Spieß.

Ortsteilrat Willingenkommt zusammen

Die nächste Sitzung des Ortsteilrats Willingen findet am Montag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum Oberwillingen statt. Auf der Tagesordnung stehen finanzielle Zuwendungen sowie Infos des Ortsteilbürgermeisters.

Erinnerungen an eineStummfilmdiva in Ilmenau

Eine Bilderlesung wird am Montag, 30. Oktober, um 18.30 Uhr im GoetheStadtMuseum Ilmenau veranstaltet. Die Schauspielerin Cora Chilcott präsentiert ihr Programm „Deine Augen sind Monde...“ mit einer Hommage an die Stummfilmdiva Asta Nielsen. Tickets gibt es unter Telefon: 03677/60 03 00.

Klagelieder kommenin Geschwenda zu Gehör

Die Band „Out of Egypt“ gibt am Montag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Nikolaikirche in Geschwenda, um einzigartige Klagelieder darzubieten. Ihre Musik vereint den Rock der 80er mit modernem Synth-Sound und Orchesterklängen. Der Eintritt ist frei.

Sportausschuss tagtin Ilmenau

Die Vergabe von Sportfördermitteln steht auf der Tagesordnung des Ilmenauer Kultur- und Sportausschusses am Donnerstag, 2. November, um 16.15 Uhr im Rathaussaal der Stadt. Interessierte Bürger sind willkommen.