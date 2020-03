Kein Dünger für Mickerlinge

Mobil arbeiten – für uns Reporter ist das nichts Ungewöhnliches. Schon seit Jahren ist es möglich, im Stadtrat, im Kreistag oder daheim den Rechner aufzuklappen und Zeitungsseiten zu füllen.

Den Arbeitsplatz komplett nach Hause zu verlegen, ist dennoch eine Umstellung. Nicht nur, dass der Weg vom Frühstückstisch zum Schreibtisch erschreckend kurz ist. Man bekommt auch Dinge mit, die man gar nicht so genau wissen wollte.

Ich zum Beispiel säte vor einigen Wochen Tomatensamen. Im Anzuchttöpfchen gediehen sie vorzüglich. Und wurden so groß, dass nun Umtopfen angesagt war. Ich nahm zwei riesige Töpfe, in denen sie später in den Garten ziehen sollen. Die Erde ist identisch. Sie stehen direkt nebeneinander. Und doch: Im einen Topf wuchert es. Im anderen mickert es vor sich hin.

Erklären konnte ich mir das nicht. Bis ich im Homeoffice landete. Tagsüber kriege ich mehrfach Besuch. Von einer Nachbarskatze. Die schnurstracks trotz Protests in einen der Töpfe geht und dort…

Nun ja, sagen wir es mal höflich: Sie düngt. Und nein, es geschieht nicht im Topf mit den Mickerlingen.

Welche Tomaten ich im Sommer ernte, muss ich mir noch sehr überlegen. Das Corona-Virus bringt Erkenntnisse mit sich, die ich nie erlangen wollte.