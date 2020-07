Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein schöner Anblick im Elxlebener Weg in der Kreisstadt

Es scheint sich im Elxlebener Weg in Arnstadt nichts zu ändern. In regelmäßigen Abständen landet dort gleich neben den Wertstoffcontainern für Papier und Glas diverser Müll. Dieser darf dort nicht abgelagert werden. Am Donnerstag beim Fototermin stapelten sich dort gelbe und blaue Säcke mit Müll. Alte Regenfässer aus dem Garten lagen herum, ein elektrischer Rasenmäher und diverse große weiße Verpackungen. Am Freitag wurde ein Teil der Säcke abtransportiert. Liegen geblieben sind jedoch Regenfässer und Unrat. Eigentlich dient dieser Randstreifen als Fußweg und auch als Kurzzeitparkplatz für die Friedhofsbesucher. Nur wenn hier der Müll liegt, ist an Parken nicht zu denken.