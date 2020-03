Kindheit neu erleben

„Irgendwo tief in mir, bin ich ein Kind geblieben“, singt Peter Maffay in einem seiner bekanntesten Lieder. Eine Textstelle, die sicher viele Ihnen gerade mehr gesungen, als gelesen haben.

Das Kind in mir, entdecke ich momentan auch immer wieder. Denn neben dem Homeoffice steht die Betreuung des Sprosses an, der aufgrund der „Corona-Ferien“ zu Hause ist. Klar, die aufgegebenen Hausaufgaben müssen erledigt werden, aber das Spielen darf auch nicht zu kurz kommen. Glücklicherweise mangelt es da nicht an Material – von Kuscheltieren, über verschiedenste Puppen bis hin zu Gesellschaftsspielen ist alles vorrätig.

Aber in so einer Ausnahmesituation entdeckt sie oder, besser gesagt, entdecken wir altes Spielzeug neu: Lego. Da geht auch mir das Herz auf. Schließlich hatte ich selbst genug davon und konnte mich tage-, ja sogar wochenlang damit beschäftigen. Ich tüftelte immer wieder an etwas Neuem, und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Ähnlich ist es momentan. Wir bauen auf, gestalten um, lassen Restaurants, Spielplätze und Fahrzeuge dank viel Fantasie zum leben. Was für das Kind Abenteuer, Spiel und Spaß ist, bedeutet für mich das Aufleben der eigenen Kindheit.