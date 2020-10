Mit einem guten Gefühl verabschiedete sich dieser Tage Arnstadts Kantor Jörg Reddin in den Urlaub: Coronabedingt musste er in diesem Jahr zwar viele geplante Veranstaltungen absagen oder deren Konzept überarbeiten. Dennoch konnte er nun zwei neue CDs vorstellen, die allen Widrigkeiten zum Trotz eingespielt werden konnten.

„Es sind Livemitschnitte von Orgel-Lieder-Abenden mit Klaus Mertens und Britta Schwarz. Ich bin beiden sehr, sehr dankbar, dass sie dieses Projekt mitgemacht haben und unterstützen“, sagt Jörg Reddin. „In diese Konzerte haben wir alles Herzblut hineingelegt, durften Menschen sehr tief berühren und haben das Tempo dieser Zeit mitgenommen“, fügt er an.

Reddin erinnert an das Frühjahr, als keinerlei Konzerte stattfinden durften. Nach dem Lockdown waren Auftritte zwar wieder erlaubt – allerdings mit deutlich weniger Publikum. Und so mancher Stammgast, der zur Risikogruppe gehört, verzichtete weiterhin auf einen Konzertbesuch. Ihm sei es wichtig, diesen Menschen, aber auch anderen Interessierten die Musik nach Hause zu bringen, betont der umtriebige Kantor.

Sänger lässt sich von Orgeln inspirieren

Im Juli war es schließlich so weit: Bass Klaus Mertens reiste zum Eröffnungskonzert des 29. Thüringer Orgelsommers an. Bekannt ist der Sänger für seine vollständige Einspielung des Bach’schen Kantatenwerks, sein Repertoire ist aber deutlich größer. Diese stilistische Bandbreite stellte er auch in der Bachkirche unter Beweis. Inspirieren ließ er sich dabei von den beiden Orgeln im Gotteshaus, Jörg Reddin begleitete die Lieder und Arien aus Barock und Romantik feinfühlig.

Ein Höhepunkt des Konzertmitschnitts ist die Psalmvertonung von Christian Heinrich Rinck, dessen Geburtstag sich 2020 zum 250. Mal jährt. Die CD, die aus dem Mitschnitt des Konzerts zusammengestellt wurde, ist die vierte CD in der Reihe Arnstädter Kirchenmusikaufnahmen und trägt den Namen „Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“.

Nur wenige Tage später, am 28. Juli, war das Aufnahmeteam erneut zu Gast in Arnstadt. Zum 270. Todestag Johann Sebastian Bachs wurde Mezzosopranistin Britta Schwarz von Jörg Reddin an der Orgel begleitet. Neben den Schemelli-Liedern von Bach sang Schwarz eine Arie aus „Alcina“ von Bach-Kollege Händel und ein wunderbares Lied von Adam Krieger. Auch Werke von Mendelssohn-Bartholdy und Schubert standen auf dem Programm. Die daraus entstandene CD ist Nummer 5 in der Kirchenmusikreihe und trägt den Namen „Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre“.

Geld fließt in Fonds zur Orgelsanierung

Beide Neuaufnahmen sind, ebenso wie die drei vorherigen CDs, in der Bachkirche und in der Touristinformation auf dem Markt erhältlich. Über den Verkaufspreis von 15 Euro pro Stück werden nicht nur die Einspielkosten gedeckt. Das Geld fließt zudem in den Fonds, der für die Sanierung der Orgel der Oberkirche gedacht ist. Das Gotteshaus wurde zwar vor wenigen Wochen nach jahrelangen Sanierungsarbeiten wieder eingeweiht, das wertvolle Instrument harrt aber noch der Restaurierung.

Die nächste Veranstaltung in der Bachkirche ist der musikalische Gottesdienst am Reformationstag, dem 31. Oktober, um 10 Uhr. Superintendentin Elke Rosenthal hält die Predigt, die musikalische Leitung hat Jörg Reddin inne. Auch tritt der Kantatenchor auf.