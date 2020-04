Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchliche Gemeinschaft per Video

Die regionale Gemeinschaft von Jehovas Zeugen hat eigenen Angaben zufolge auf das bundesweite Versammlungsverbot innovativ reagiert, das viele Kirchgemeinden vor Herausforderungen stelle. Bereits seit 2013 bietet die ortsansässige Gemeinde von Jehovas Zeugen kranken Personen, die kurzzeitig oder langfristig keine Gottesdienste besuchen können, die Möglichkeit an, diese per Telefonkonferenz mitzuverfolgen, teilte Heiko Wenzel mit.

Da aufgrund der aktuellen Pandemie jedoch alle Gemeindemitglieder den Gottesdiensten physisch fernbleiben müssen, gehe man nun noch einen Schritt weiter und streame Gottesdienste per Videokonferenz. „Dank moderner Apps können so alle Mitglieder wie gewohnt an ihren Gottesdiensten teilnehmen“, so Wenzel.

Die Übertragungen bieten außerdem die Möglichkeit zum Austausch. Vor allem älteren Gemeindegliedern sei mit viel Geduld die neue Technik näher gebracht gebracht worden. „So fühlen auch die derzeit besonders betroffenen Personen, dass sie in der Krise nicht allein sind“, teilte Heiko Wenzel mit. Weitere Informationen sowie das Onlineangebot in Form von Videos und Downloads sind auf der Website: jw.org zu finden.