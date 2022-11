Kirmes mit Tanz und Ständchen in Wüllersleben

Wüllersleben. In Wüllersleben wird am Wochenende zwei Tage Kirmes gefeiert.

Am Wochenende, 18. und 19. November, wird Kirmes in Wüllersleben gefeiert, wozu der Kirmesverein einlädt. Es beginnt am Freitag um 19 Uhr mit der Kirmesandacht in der beheizten Winterkirche und und 20 Uhr ist im Bürgerhaus Kirmestanz mit der Band Life Style. Am Samstag ist der Kirmesverein ab 9 Uhr mit Ständchen im Ort unterwegs und wird dabei von den Liebensteiner Musikanten unterstützt. Im Anschluss findet ein Frühschoppen statt, um 15 Uhr ist Kindertanz und Familiennachmittag. Zum Kirmestanz spielt um 20 Uhr wieder Life Style.

Zuletzt hatte das Dorffest mit dem 200-jährigen Jubiläum der Annenkirche von Wüllersleben alle Erwartungen übertroffen, für Ausgelassenheit und Freude gesorgt. Daran soll nun angeknüpft werden.