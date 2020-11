Kita-Bauten im Ilm-Kreis: Zu wenig Geld für zu viele Wünsche

Der Grundstein für die neue Kindertagesstätte auf dem Fischerhüttenareal wurde Ende September gelegt. Jetzt dürfen die Stadt Ilmenau und ihre Partner von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde auf finanzielle Unterstützung vom Bund hoffen. Wenn auch bei weitem nicht in der beantragten Höhe. Als „salomonische Entscheidung“ bezeichnete Jugendamtsleiter Jens Jödicke, was er am Dienstagabend dem Jugendhilfeausschuss vorschlug. Denn die rund 1,177 Millionen Euro, die der Landkreis aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ für die Jahre 2020 und 2021 bekommt, reichen bei weitem nicht aus, um die Wünsche der Antragssteller zu befriedigen.

Ein Drittel des Bundesgeldesfließt nach Ilmenau

Allein die Ilmenauer hatten für ihren Kita-Neubau knapp 900.000 Euro beantragt. Tatsächlich bekommen sie nun 392.643 Euro, ein Drittel der zur Verfügung stehenden Summe, genauso wie die Gemeinde Geratal und das Amt Wachsenburg für ihre Neubaupläne. Alle drei Maßnahmen stehen auf der Dienstag vom Ausschuss verabschiedeten Prioritätenliste. Dieser Liste fehlt zwar noch die Zustimmung des Landes Thüringen, erfahrungsgemäß respektiert es aber die Empfehlung des Kreises.

Unumstritten war die Förderung des Ilmenauer Bauvorhabens dabei nicht. Stefan Rienecker (SPD) äußerte Bedenken bezüglich des Dreiecksverhältnisses von: Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Ilmenau baut, Kirche betreibt, Stadt zahlt. Eine Förderung nicht-kommunaler Kitas sei eigentlich von Bund ausgeschlossen, so Rienecker. Es stelle sich die Frage, ob man dies nicht jetzt umgehe.

Anders als bei den beiden anderen Projekten haben in Ilmenau die Bauarbeiten begonnen. Bis Ende 2021 sollen für 2,6 Millionen Euro 70 Kita-Plätze entstehen. Da die anderen Vorhaben in Ichtershausen und Gräfenroda nicht bis zum Ende des Förderzeitraumes abgeschlossen sein werden, soll dort nur jeweils der erste Bauabschnitt gefördert werden. In Ichtershausen soll für 3,9 Millionen Euro ein neuer Kindergarten mit 107 Plätzen entstehen. Dann werde man den bestehenden, mit 250 Plätzen der größte im Kreis, wieder etwas reduzieren können, erklärte Jödicke.

In Gräfenroda ist ein Neubau mit 140 Plätzen geplant – Kostenpunkt 3,4 Millionen Euro. Dann soll der bisherige evangelische Kindergarten geschlossen werden, die Kirche aber den vor wenigen Jahren errichteten und mittlerweile zu kleinen Neubau übernehmen, so Jödicke. Erhofft hatte sich die Landgemeinde 1,7 Millionen Euro. Auch im Amt Wachsenburg hatte man mit 1,1 Millionen Euro deutlich mehr beantragt. Sollte eines der drei Projekte nicht realisiert werden, werden die frei werdenden Gelder auf die anderen verteilt.

Die Container für den Erweiterungsbau der Kita in Elleben stehen seit Monaten neben dem Bauplatz. Foto: Robert Schmidt

Zwei weitere Einrichtungen sollen die 131.000 Euro Landeszuschuss bekommen, mit denen das Landratsamt rechnet. 25.000 Euro gehen an Stadtilm für die Ausstattung der Kita in Großliebringen. 106.000 Euro erhält Elleben für eine Erweiterung des Kindergartens. Auch hier hatten die Kommunen das Doppelte beantragt. In Elleben wird der Erweiterungsbau in Containerbauweise vorgenommen.