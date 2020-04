Klara trifft in Dornheim schon den Osterhasen

Eigentlich geht Klara (4) jeden Morgen in den Kindergarten „Die lustigen Frösche“ in Dornheim. Nur gegenwärtig ist das nicht möglich. So verbringt sie den Tag mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Mama. Beim Spazierengehen durch den Ort entdeckte sie auch den lustigen Osterhasen, der vor Bachs Traukirche steht. Diesen, zusammen mit den zwei übergroßen Eiern, stellen die Mitarbeiter vom Baubetriebshof immer zum Osterfest auf. So kann das Osterfest jetzt kommen.