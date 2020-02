Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiner Verein feiert in Großhettstedt Jubiläum

Es gibt wenige Verein im der Region, die Kultur und Sport gleichzeitig fördern. Beim Weckhey-Verein in Großhettstedt ist das so. Vor fünf Jahre wurde er von einigen Enthusiasten gegründet, die sich schon länger zu Fahrradtouren trafen und an Wettkämpfen teilnahmen. Der Laufsport kam dazu, ebenso das Engagement in kulturellen Bereich, damit in den Dörfern mehr los ist.

Bands wurden eingeladen und spielten in Dorfsälen. Schließlich folgte 2018 mit dem ersten Weckhey-Wieselfest ein eigenes Festival mit sechs Bands aus ganz Deutschland. 2019 hatten die Hettschdter Musiktage Premiere, bei denen Künstler auf der kleinen Bühne im Werk Zwo in Großhettstedt stehen. Dort, im Werk Zwo, fand jetzt auch die Jubiläumsfeier mit Unterstützern und Sponsoren, dem Ortsbürgermeister und dem Stadtilmer Bürgermeister statt. Leider sei der Termin wegen des bevorstehenden Faschingswochenendes nicht ganz so optimal gewesen, einige hätten auch krankheitsbedingt absagen müssen, bedauert Vereinschef Philipp Hofmann. Er hatte für die Feier einen kleine Rückblick in Bildern erstellt, der jedes Jahr ergänzt werden soll, und gab einen Ausblick auf Vorhaben 2020. Gewürdigt wurde insbesondere das Engagement der Helfer und Unterstützer. „Ohne Sponsoren würde unsere Arbeit nicht funktionieren“, sagte der junge Vereinschef, schließlich habe man nur zwölf Mitglieder. Jetzt freuen sich alle auf die 2. Hettschdter Musiktage vom 27. März bis 9. April. Der Kartenvorverkauf laufe recht gut, heißt es aus Großhettstedt. Für „Vait solo“ aus Bad Aibling sowie das Kabarett Anakonda aus Apolda seien nicht mehr viele Plätze frei. Auch Eule Müller, Fischer & Rabe, Markuz Walach, Tim Lothar sowie Friedrike (Amt Wachsenburg) stehen auf dem Programm. Der Straußenlauf in Kleinhettstedt ist am 12. Juni und das nächste Weckhey-Wiesel-Fest in Nahwinden von 26. bis 28. Juni. Hier habe man noch etwas umdisponieren müssen, weil eine Band ausgefallen sei. Ab 1. März soll nun der Vorverkauf beginnen.