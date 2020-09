Kleines Jubiläum für den neuen Arnstadt Kalender

Bereits zum fünften Mal hat der Arnstädter Sebastian Köhler einen Jahreskalender für seine Heimatstadt herausgebracht. So auch für 2021. Mit der Eingemeindung vom Wipfratal wurden die Kirche in Wipfra (Foto) und der Stausee Heyda gekonnt abgelichtet. Zu bekommen ist der Kalender in der Arnstädter Buchhandlung, in der Tourist-Information so wie in der Boutique Seidensprung in Arnstadt. Der 40-Jährige hat seine Motive aus ungewöhnlichen Perspektiven fotografiert und Veranstaltungsinformationen untergebracht.