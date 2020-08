Ilm-Kreis. Sieben Corona-Fälle und deren Kontaktpersonen sind im Ilm-Kreis in Quarantäne.

Kleinkind hat sich im Urlaub mit Coronavirus infiziert

Ein neuer Corona-Fall wurde mit Stand Dienstag dem Landratsamt gemeldet. Eine Familie, die aus dem Urlaub kam, wurde am Flughafen abgestrichen. Das Kleinkind war positiv, der Rest der Familie ist gesund. In einem Risikogebiet hatte sich die Familie nicht aufgehalten. Sie befindet sich nun in Quarantäne, die mitgereisten Kontaktpersonen wurden informiert. Sie leben nicht im Ilm-Kreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog