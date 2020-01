Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knut-Fest in Angelhausen

Bereits zum zehnten Mal wurde am Wochenende auf den Bolzplatz in Angelhausen-Oberndorf zum großen Knut-Fest eingeladen. Viele Gäste nahmen diese Einladung dankend an. Erwachsene und Kinder konnten sich beim Weihnachtbaum-Weitwerfen messen. In drei Altersklassen wurden die Sieger ermittelt. Bei Glühwein und Kinderpunsch konnte man sich bei einer leckeren Bratwurst stärken oder auch am Lagerfeuer erwärmen. Einer der nächsten Höhepunkte im Ort wird das zweite Seifenkistenrennen am 27. Juni diesen Jahres sein, welches die Kirchgemeinde zusammen mit dem Ortschaftsrat und dem Kirmesverein veranstaltet.