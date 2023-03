Profiler Axel Petermann stellt im Theater Arnstadt spannende Kriminalfälle vor, an deren Lösung er mitgearbeitet hat.

Kommissar in Rente auf der Arnstädter Theaterbühne

Arnstadt. Axel Petermann stellt in Arnstadt seine spannendsten Fälle vor:

„Im Auftrag der Toten“ war viele Jahre lang Kriminalist Axel Petermann unterwegs. Am Samstag, 1. April, kommt er um 19.30 Uhr ins Arnstädter Theater und stellt dort sein gleichnamiges Buch vor. Petermann arbeitete lange Zeit als Kriminalkommissar. Um Tötungsdelikte klären zu können, setzte er sich intensiv mit den FBI-Methoden des so genannten Profilings auseinander. Fälle klärten er und seine Kollegen, indem sie Spuren am Tatort interpretierten, das Tatgeschehen interpretierten und die Opferpersönlichkeit analysierten. Seine spannendsten Fälle schrieb er nieder.

Tickets gibt es in derTouristinformation und im Theater.