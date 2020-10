Corona-Lage im Ilm-Kreis: Kontaktpersonen in Musikschule Arnstadt

Ilm-Kreis. Ein bestätigter Fall, der am Wochenende gemeldet wurde, hat Kontaktpersonen in der Musikschule in Arnstadt. Das Gesundheitsamt nimmt derzeit viele Abstriche.

Unverändert zum Vortag blieb am Dienstag die Zahl der beim Gesundheitsamt gemeldeten Corona-Infektionen. Momentan gibt es 250 bestätigte Fälle. 23 davon sind derzeit aktiv. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der Infizierten könnte aber noch steigen. Denn ein bestätigter Fall, der am Wochenende gemeldet wurde, hat Kontaktpersonen in der Musikschule in Arnstadt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.