„Das Ei ist ein Hingucker“, sagt Silvana Mohring und lacht. Sie führt gemeinsam mit Kathrin Cagnin das Geschäft „Auguste und Eugenie“. Seit ein paar Tagen schon steht im Schaufenster eine ganz besondere Weihnachtskrippe. Sie ist wie ein Ei geformt, im Inneren stehen die Heiligen Drei Könige um das Christkind.

Die Krippe ist eine Station auf dem diesjährigen Krippenweg, der am Freitag, 27. Dezember, offiziell eröffnet wird. Die kleinen Kunstwerke locken Passanten magisch an, weiß Silvana Mohring. So standen erst vor wenigen Tagen Kindergartenkinder vor dem Fenster und drückten sich sprichwörtlich die Nasen platt. Die Abdrücke der Nasenspitzen putzte die Geschäftsfrau flugs wieder weg. Sie kennt das, ist sie doch selbst Mutter von fünf Kindern.

Cordula Kullmann hat anderswo in Arnstadt auch schon solche Szenen beobachtet. Sie organisiert in diesem Jahr den Krippenweg, hält den Kontakt zu Ladeninhabern und anderen Teilnehmern, die ihre Schaufenster weihnachtlich dekoriert haben.

Mehr als fünfzig Krippen können besichtigt werden

Ins Leben gerufen wurde der Krippenweg vor nunmehr neun Jahren von ihrer Tante Adelheid Angrik. Sie ist als Ausstellerin noch immer mit von der Partie, hat die Vorbereitung aber in diesem Jahr erstmals komplett in die Hände der Nichte gelegt. Davon, dass die Krippen mit weihnachtlichen Szenen gut zur Geltung kommen, hat sie sich aber freilich schon persönlich überzeugt.

39 Fenster wurden in diesem Jahr dekoriert. 54 Krippen sind darin zu sehen. Rund die Hälfte stammt aus der Privatsammlung der Familien Angrik und Kullmann. „Viele Geschäftsleute, die mitmachen, haben sich inzwischen aber eigene Krippen gekauft“, verrät Cordula Kullmann. Teils leihen sie sie auch von Bekannten.

Der Organisatorin ist es wichtig, dass in jedem Jahr immer auch neue oder besondere Krippen zu sehen sind. So hat sich eine Kirchengemeinde aus Erfurt eine neue Krippe zugelegt. Die alte wäre nun im Karton verstaut geblieben – doch Cordula Kullmann sorgte dafür, dass sie stattdessen doch zu sehen sein wird.

Hergestellt aus dem Müll von Kaffee-Kapseln

Im neuen Gemeindehaus der katholischen Kirche in der Krappgartenstraße steht eine Krippe, die momentan noch recht spärlich bestückt wird. „Im Verlaufe des Advents wird sie immer umfangreicher“, stellt die Organisatorin in Aussicht. Erst an Weihnachten wird auch das Christkind zu sehen sein.

Gleich mehrere Krippen sind im Schaufenster der IG Jazz zu bewundern. Sie stünden alle unter dem Motto „Eine Welt“, erklärt Cordula Kullmann. Ein besonderes Stück ist die Müll-Krippe, hergestellt aus Kaffee-Kapseln. Sie solle zum Nachdenken anregen, bestenfalls das eigene Konsumverhalten korrigieren.

In einem Flyer, der in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich sind, sind die Krippen auf einer Karte aufgezeichnet. So können Interessierte bei einem Schaufensterbummel die unterschiedlichsten Krippen entdecken. „Ein Aussteller fehlt aber“, bedauert Kullmann. Die große Krippe der Musikschule sei zum Glück nicht zu übersehen.

Erstmals findet eine Versteigerung statt

Erstmals wird zudem eine Krippe versteigert. Sie wurde von Adelheid Angrik gebastelt und steht im Schaufenster der Apotheke unter der Galerie am Markt. „Wer mitbieten möchte, schreibt sein Gebot und seine Kontaktdaten auf einen Zettel und wirft diesen in meinen Briefkasten auf dem Markt 10.“

Der Meistbietende erhält die Krippe, das Geld kommt dem Kinderhospiz Mittelthüringen und dem Hospizdienst der Malteser in Arnstadt zugute,

Eine offizielle Eröffnung des Krippenwegs wird es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben. „Eine Zäsur ist das aber nicht“, erinnert Cordula Kullmann daran, dass der Auftakt in den Anfangsjahren auch ein stiller war. Die kleinen musikalischen Programme entwickelten sich erst später.

Die Krippen sind bis zum 22. Dezember in den Schaufenstern zu sehen. Einige wandern anschließend in heimische Wohnstuben, andere bleiben auch über Weihnachten stehen.