Künstlergeschenke für das Bach-Festival

Zerbrechlich und sehr individuell werden die Geschenke für die Künstler, die vom 19. bis 22. März beim Bach-Festival in Arnstadt auftreten, dieses Jahr sein. Festivalmanagerin Alexandra Lehmann freut sich, dass sie die Firma Arnstadt Kristall dafür gewinnen konnte. Dort kümmert sich Alexis Rohbeck, zuständig für den Online-Verkauf, um diesen Spezialauftrag.

Gefertigt werden fünf etwas größere sowie fünf kleinere Pokale, je nachdem, ob es sich um Ensembles oder einzelne Künstler handelt. Von der Kooperation profitieren beide Seiten: Die heimische Manufaktur kann ihr Können zeigen, der Kulturbetrieb wiederum erhält attraktive Präsente.

Mehrere Jahre lang habe man als Sponsor das Festival unterstützt und wolle es nun, nach einer Pause, wieder tun, erläutert Geschäftsführer Christian Heller. Die Pokale aus hellem Kristallglas sollen den geöffneten Vorhang zeigen, mit dem das Bach-Festival wirbt. Auch der jeweilige Name werde eingraviert. Etliche Arbeitsgänge sind nötig, etwa fünf Stunden Arbeit stecken in jedem Stück, verrät Rohbeck, der gemeinsam mit Nadin Teubner vom Werksverkauf die Pokale entworfen hat.

Exportiert wird von Arnstadtin 50 Länder weltweit

Mit Unikaten kennen sie sich in der Manufaktur im Bierweg aus. Dort entstehen, mundgeblasen und von Meisterhand geschliffen, hochwertige Vasen, Schalen, Gläser und vieles mehr. Im Schauraum erhält man einen Eindruck von der Vielfalt der Formen, Farben und Dekore – ganz klassisch mit Blumen oder auch mit kleinen Quadraten. Neu sind Produkte in hellem Grau, die mit schlichtem Schliff sehr modern wirken.

Das Material erhält Arnstadt Kristall aus Tschechien, wo die Firma seit 2017 an einer Glashütte beteiligt ist. So habe man den Bereich der Rohglasfertigung unter eigener Kontrollen. „Wir wollen Top-Qualität und Vielfalt“, betont Heller. Als Manufaktur brauche man ein stabiles Geschäft.

In Arnstadt beschäftigt das Traditionsunternehmen derzeit 26 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende. Eine junge Frau studiert Management, von ihren exzellenten Sprachkenntnissen kann Arnstadt Kristall bei den Geschäften mit Russland profitieren. Dieser Markt spiele weiter eine große Rolle, betont der Firmenchef.

Viel Gold und aufwendige Gravuren, solche Gläser von Arnstadt Kristall gehören in einigen Königspalästen zur Ausstattung. Foto: Hans-Peter Stadermann

Aktuell werden die Kollektionen nach eigenen Angaben in über 50 verschiedene Länder exportiert.

Zu dem Kunden gehören Königshäuser im Mittleren Osten, die damit ihre Paläste ausstatten lassen, aber auch Luxushotels. Inzwischen habe man ebenfalls Kunden in Ägypten und eine gute Entwicklung in Vietnam. Vergoldungen und aufwendige Gravuren seien im Ausland weiter sehr gefragt, erklärt Heller. Doch man bekomme politische Entwicklungen zu spüren, so könne man nicht in den Iran liefern. China sei ein wachsender Markt, doch durch das Corona-Virus hätten deutlich weniger Menschen aus asiatischen Ländern die „Ambiente“, die größte Konsumgütermesse der Welt in Frankfurt/Main, besucht. Heller und seine Mitarbeiter stellten dort im Februar ihre neuen Kollektionen vor, trafen sich mit Bestandskunden aus Übersee, knüpften neue Kontakte. Im September werde man wieder nach Dubai zur Hotelmesse fahren, wo zahlreiche Projekte im Mittleren Osten entschieden werden.

An Kunden in Deutschland verkauft die Manufaktur über einige Fachhändler wie das KDW in Berlin und die Firma Lorey in Frankfurt/Main. Ansonsten biete die Einzelhandelslandschaft hierzulande nicht mehr die große Bühne für hochwertiges Bleikristall und man suche nach Alternativen, betont Heller. So feile man an den Kollektionen von Trinkgläsern für exklusive Bars, die darin ihren Whisky oder Longdrinks ausschenken.

Das Onlinegeschäft hat an Bedeutung gewonnen

Diese festliche Hochzeitstafel steht im Werksverkauf, den Nadin Teubner leitet. Alexis Rohbeck kümmert sich um den Online-Handel. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das Onlinegeschäft erweist sich mehr und mehr als wichtiger Vertriebsweg. Natürlich ist es eine logistische Herausforderungen, wenn viele kleine Sendungen das Haus verlassen. Vorrätige Artikel gehen am Folgetag raus und sind zwei Tage später beim Kunden, erklärt Alexis Rohbeck, der aus dem Online-Business kommt und seit einem Jahr bei Arnstadt Kristall arbeitet. Müssen Stücke angefertigt werden, vielleicht vergoldet oder mit aufwendigen Gravuren, dauert es natürlich länger. Für die Zukunft plane man auch Onlineshops in Nachbarländern.

Für die heimische Kundschaft bietet der Werksverkauf die Möglichkeit, Produkte persönlich auszuwählen oder Stücke reparieren zu lassen. Festlich eingedeckte Tische ziehen in der Halle im Bierweg derzeit die Blicke auf sich. „Hochzeit ist in diesem Jahr ein großes Thema“, erklärt Alexis Rohbeck. Geplant sind demnächst auch einige Umbauen, um künftig Veranstaltungen wie beispielsweise Weinverkostungen anbieten zu können.

Aus einem guten Glas soll guter Wein ja noch besser schmecken, sagt man.