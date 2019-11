Kultivierter Jazz an Ilmenauer Universität

Stephan-Max Wirth Experience spielte an der Universität in Ilmenau.

Ilmenaus treue Jazzgemeinde erlebte am Samstagabend im historischen Helmholtzbau-Hörsaal der Universität ein außergewöhnliches und begeisterndes Konzert mit „Stephan-Max Wirth Experience“. Im Rahmen des „Jazz-Herbstes“ der Jazzmeile Thüringen war es dem kulturellen Jahresereignis, „Bauhaus 100“, gewidmet. Mit „DADA-Republic!“ schuf der Berliner Jazz-Saxophonist Stephan-Max Wirth ein komplexes Tonkunstwerk, welches weit über eine Replik an das einstige, die Epoche prägende Bauhaus hinausgeht. In der gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Bauhauserbe und der dadaistischen Jugendprotestbewegung nach dem 1. Weltkrieg gelingt Wirth ein jahrhundertweiter Brückenschlag bis in die Gegenwart.