Gesunken ist im November die Zahl der Arbeitslosen im Ilm-Kreis. 3019 Menschen waren auf der Suche nach einem Job – das sind 43 weniger als im Oktober, jedoch 456 mehr als vor einem Jahr. Noch mache sich der erneute Corona-Lockdown auf dem Arbeitsmarkt nicht bemerkbar, sagte Simone Faßbender, Chefin der Agentur für Arbeit Erfurt, zu der auch der Ilm-Kreis gehört.

Kurzarbeit trage zur Stabilisierung des Arbeitsmarkts bei. Die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen stieg im November wieder.

Die Arbeitslosenquote sank innerhalb eines Monats minimal von 5,5 auf 5,4 Prozent. 63 Unternehmen schickten 352 Beschäftigte in Kurzarbeit. Das spiegele allerdings nicht den aktuellen Stand wieder, so Faßbender, da in den meisten Fällen aufgrund des langen Bewilligungszeitraumes keine erneute Antragstellung notwendig war.

Nach einem leichten Stellenplus im Oktober stieg auch im November die Zahl der neu gemeldeten Stellen erneut: um 34 auf 289. Gesucht werden derzeit neue Mitarbeiter vor allem über Personaldienstleister, im Verarbeitenden Gewerbe, in der Verwaltung, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.

Im nördlichen Ilm-Kreis liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 5,6 Prozent. Im südlichen Ilm-Kreis ist sie mit 5,2 Prozent etwas niedriger, so die Arbeitsagentur.