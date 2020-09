Kutschunfall: Pferde ergreifen samt Wagen die Flucht

Langewiesen. In Langewiesen rannten Pferde, die bereits an eine Kutsche angespannt waren, plötzlich auf die Straße.

Am Samstagmorgen haben sich in der Gehrener Straße Pferde samt einer Kutsche selbstständig gemacht. Der 61-jährige Kutscher hätte den Wagen für eine Kremserfahrt vorbereitet, als die angespannten Pferde plötzlich auf die Straße rannten.

Die Kutsche sei laut Polizeiangaben gegen eine Grundstücksbegrenzung geschlagen und sei an einem Stromkasten hängen geblieben. Sowohl an dem Wagen als auch am Stromkasten entstand Sachschaden. Personen sowie die Pferde blieben bei dem Unfall unverletzt.

