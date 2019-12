Längere Kindergarten-Öffnungszeiten sind derzeit kein Thema

Der Ausschuss Jugend, Sport, Soziales hatte sich am Donnerstag die Themen Kindergartenöffnungszeiten und „Was wünscht sich die Jugend?“ auf die Tagesordnung geschrieben. Zu ersterem gab es im November via Aushang in den Kindertagesstätten eine Befragung der Eltern, ob sie sich längere Öffnungszeiten als die aktuellen von 6 bis 17 Uhr wünschen. Die Resonanz: Fast Null.

„Einzig aus dem evangelischen Kindergarten gab es eine Antwort, die sich längere Öffnungszeiten wünschte. Das ist aber auch die einzige Einrichtung, die bereits 16.30 Uhr schließt“, erklärte Marion Lüttich, bei der Stadtverwaltung für die Kitas zuständig.

Ganz abhaken will der Ausschuss das Thema längere Öffnungszeiten aber nicht. Sebastian Köhler (CDU) verwies auf eine Umfrage der Initiative Erfurter Kreuz, die ein ganz anderes Ergebnis erbracht habe, nämlich dass sich die Unternehmen dort längere Öffnungszeiten wünschen. Nun will man demnächst Vertreter der Initiative einladen, damit sie über ihre Erfahrungen berichten.

Lob für seine bisherige Arbeit bekam der Kinder- und Jugendbeirat, der seine Ideen vorstellte. Anschließend kamen die Sozialarbeiter der verschiedenen Jugendclubs zu Wort. Diese sehen einige Defizite, was das Angebot vor allem für ältere Jugendliche anbelangt. „Was die Jugendlichen sich wünschen, können wir nicht bieten“, sagte Gabi Beckert vom städtischen Jugendclub Setze. „Freibad, Disco, Kino.“ Auch mehr Aktivitäten im Freien würden sich die Jugendlichen wünschen, zum Beispiel Fußballtore im Schlosspark. Dem musste Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) aber umgehend eine Absage erteilen. „Der Park ist ein Flächendenkmal“, erklärte er. „Es war schon schwierig, die Genehmigung für die Tischtennisplatte zu bekommen und dies ging nur, weil sie im Umfeld des Spielplatzes aufgestellt ist.“

„Unsere Hauptzielgruppe sind laut Jugendförderplan die Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren“, sagte René Heerlein vom Verein Direkt. Für diese gäbe es durch die drei Jugendeinrichtungen in der Stadt gute Angebote, die älteren erreiche man aber eher selten. Es fehle an Angeboten, wie junge Leute am Wochenende einfach mal feiern könnten. Dies zu leisten, sei aber nicht Aufgabe der Träger.

Das sahen auch die Ausschussmitglieder so. Für kommerzielle Anbieter lohen sich Arnstadt aber nicht, meinte Felix Fabig, berufener Bürger und selbst DJ. Früher sei der Lokschuppen eine gute Location gewesen. „Aber seit dort nur noch 500 Leute reindürfen, würde sich dort keine Disco mehr tragen“, meinte er. „Dafür bräuchten es 600 bis 700.“ Was sich vielleicht in Arnstadt rechnen könnte, wäre seiner Meinung nach „eine Bar mit kleiner Tanzfläche“. Darüber hinaus fehle es in Arnstadt aber auch an Räumlichkeiten in zentraler Lage und mit guter Verkehrsanbindung für Veranstaltungen. Da wusste auch der Ausschuss keinen Rat.