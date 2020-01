Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lambris nach historischen Vorlagen in Arnstadt restauriert

Michael Younan kniet im kleinen Festsaal im Schlossmuseum Arnstadt vor einem Lambri und haucht diesem mit Pinsel und Farbe wieder Leben ein. Er und seine Kolleginnen Karla Kirsch und Elisabeth Letsch vom Atelier für Restaurierung Schloss Kaufungen GmbH arbeiten gegenwärtig an der Restaurierung von 16 dieser Lambris. Der Lambris ist die auf dem unteren Bereich einer Wandfläche beschränkte Verkleidung in Innenräumen. Am Freitag sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, dann kommen andere Spezialisten und bringen die neuen Wandteppiche an.