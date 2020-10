Landespolitiker besuchen die Polizei

Ein Platzregen geht am Donnerstagvormittag über Arnstadt nieder. Anja Müller schaut auf die Pfützen, die sich entlang des Mühlwegs bilden und betritt das Gelände der Polizeistation. Günther Lierhammer, der Chef der Landespolizeiinspektion Gotha, und Jörg Bürger, der Leiter die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, warten schon. Sie haben Kollegen mitgebracht, die unter anderem für den Arbeitsschutz zuständig sind. Auch Vertreter der Polizeigewerkschaft sind dabei.

Anja Müller grüßt fröhlich in die Runde. Die Linke ist Vorsitzende des Petitionsausschusses im Thüringer Landtag. Ausschusskollegen begleiten sie, aber auch Mitglieder des Arnstädter Stadtrats und Bürgermeister Frank Spilling (pl) sind vor Ort. Aus gutem Grund: Der Stadtrat befürwortete vor wenigen Monaten, dass eine Petition auf den Weg gebracht wird, die helfen soll, die Polizeistation wieder in die Innenstadt zu bringen. 1667 Unterschriften wurden gesammelt. Daraufhin stellte die Landtagsverwaltung die von Eleonore Mühlbauer (SPD) überreichte Petition zur Abstimmung online.

Viele Bürger konnten ihre Stimme elektronisch nicht abgeben

Ideal ist das nicht, machte Eleonore Mühlbauer ihrem Herzen Luft. Denn viele Bürger hatten in den letzten Tagen technische Probleme, konnten sich auf der Plattform entweder nicht registrieren oder ihre Stimme wurde nicht gezählt. „Das ging auch Menschen so, die technisch versiert sind. Die Landrätin war darunter, aber auch etliche Stadträte“, weiß Mühlbauer. Beschwerden gab es zudem von Menschen, die keinen Internetanschluss haben. Sie konnten deshalb ihre Stimme nicht abgeben.

Die technischen Probleme, aber auch der Ausschluss eines Teils der Abstimmwilligen sind Anja Müller bekannt. Derzeit werde an einer Gesetzesänderung gearbeitet, die unter anderem das parallele Sammeln von Stimmen auf Listen erlaubt, verrät Anja Müller. Da dies allerdings noch einige Zeit auf sich warten lässt, wurde der Abstimmungszeitraum für die Arnstädter Petition verlängert. Bis zum 7. November können Interessierte noch zeichnen. „Ich hoffe, diese Chance nehmen auch viele wahr“, sagt Mühlbauer. Denn momentan gibt es erst 138 elektronische Unterschriften. Es müssten zehnmal so viele sein, dass der Ausschuss eine Anhörung in die Wege leitet.

Über neuen Standort ins Gespräch kommen

„Das ist aber alles Ermessenssache“, verweist Anja Müller erneut auf die technischen Probleme. In Fällen, wo die geforderten 1500 Stimmen nicht erreicht sind, zuvor aber schon viele händische Unterschriften zusammenkamen, könne man auch so einen Termin im Landtag ansetzen.

„Uns geht es darum, in der Anhörung öffentlich vorzubringen, dass wir den Standort am Mühlweg für nicht geeignet halten und dass wir Alternativstandorte in der Stadt haben, über die wir mit den Ministerien reden wollen“, betont Mühlbauer.

Denn obwohl der Bürgermeister im Stadtratsauftrag schon in der Landeshauptstadt war, kamen keine weiterführenden Gespräche zusammen. „Wir wollen gehört werden“, so Mühlbauer. Und Müller kontert: „Petitionen sind oft ein Hilfeschrei.“

Es gehe nicht darum, die Arbeit der Polizei schlechtzureden, versichern die Petenten. Ihnen ist einzig wichtig, über einen neuen Standort für die Polizeistation ins Gespräch zu kommen, der für Bürger besser erreichbar ist und bei den Einwohnern das Gefühl erweckt, die Polizei ist vor Ort.

Die Petition kann gezeichnet werden unter https://petitionen.thueringer-landtag.de/