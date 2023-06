Landesprinzenpaar sammelt für Arnstädter Kinder

Arnstadt. Landesprinzenpaar Ulrike II. und Sebastian II. generieren während der Karnevalssaison über 8000 Euro.

Das Thüringer Landesprinzenpaar Ulrike II. und Sebastian II. überreicht in dem Kindergarten „Pusteblume“ – stellvertretend für alle Kindereinrichtungen Arnstadts – das Geld einer besonderen Spendenaktion. Die finanziellen Mittel stammen aus der vergangenen Karnevalssaison, in der Ulrike II. und Sebastian II. den Karnevalsthron bestiegen haben. Insgesamt sind über 8.000 Euro aus Spenden, der Versteigerung der Pferde/Einhörner (Spielzeug) und dem Verkauf von Schnaps und Pins eingenommen worden. Dadurch erhalten nun 15 Arnstädter Kindertagesstätten und Kinderkrippen in städtischer und in freier Trägerschaft jeweils 555,55 Euro.