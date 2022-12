Landrätin des Ilm-Kreises: „Kritik an Kommunen und Landkreisen ist ungerechtfertigt“

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Landrätin Petra Enders rügt Thüringens Ministerpräsident für Kritik an Landkreisen bezüglich Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisierte, dass Landkreise keine Menschen aus der Ukraine mehr aufnehmen, obwohl seiner Ansicht nach viele Wohnungen im ländlichen Raum und viele kreiseigene Gebäude leer seien.

„Die Kritik von Bodo Ramelow ist weltfremd, absolut ungerechtfertigt und ein Schlag ins Gesicht all der Menschen, die sich seit Monaten unermüdlich für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine engagieren“, meldete sich nun Landrätin Petra Enders (Linke) zu Wort.

Kreisverwaltung arbeitet „an der Schmerzgrenze“

Seit Monaten würde die Kreisverwaltung „an der Schmerzgrenze“ arbeiten, um Flüchtlinge aus der Ukraine menschenwürdig unterzubringen. „Es brennt an allen Ecken und Enden. Jetzt müssen wir uns sagen lassen, dass wir Landräte die Betreuung von Geflüchteten auf den Freistaat abwälzen wollen, auf einen Freistaat, der es seit Februar nicht geschafft hat, eine landeseigene Flüchtlingsunterkunft zu eröffnen“, kritisiert Enders.

Die Lage am Wohnungsmarkt werde immer enger, die wenigen Wohnungen, die zur Verfügung stehen, müssten erst saniert werden. „Das aber kostet sehr viel Zeit und Geld“, betont Enders und fordert die Politik auf, Wohnungsbauprogramme anzuschieben, um ausreichend sozial verträglichen Wohnraum für alle Menschen zu schaffen.

Der Bund stecke Milliarden in die Rüstungsindustrie. Zeitgleich seien durch Energiekrise und hohe Lebenshaltungskosten immer mehr Menschen auf die Unterstützung von Tafeln angewiesen. „Das ist eine Schande und ein Ende ist noch nicht abzusehen“, so Enders. „Ja, wir müssen aufpassen, dass wir in diesem Land nicht das Gefühl erzeugen, dass wir Fremde als Last empfinden. Wir dürfen aber auch die Menschen in unserem eigenen Land nicht vergessen.“