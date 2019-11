Landrätin setzt auf Verlängerung der Rennsteigbahn

Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (Die Linke) sieht in der Verlängerung der Rennsteigbahn nach Themar einen Beitrag zum Klimaschutz.

Ilmenau. Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (Die Linke), hält an einer Verlängerung der Rennsteigbahn in Richtung Süden fest. Wie sie bei der Vorstellung einer Resolution für einen Regionalexpress auf der ICE-Strecke bei Ilmenau sagte, stehe die Anbindung von Themar weiter auf der Tagesordnung. Mit Blick auf die Diskussionen zum Klimaschutz sei das ein Beitrag für die Alltagsmobilität, fand Enders. Auch touristisch gewinne die Eisenbahn mit Blick auf die steigenden Nutzerzahlen durch Radfahrer immer mehr an Bedeutung. Mit einem Lückenschluss auf der Schiene könne eine Verbindung zwischen Ilmtal-Radweg und Werra-Radweg hergestellt werden.