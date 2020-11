Unermüdlich drehen sich die Baukräne im Industriegebiet Erfurter Kreuz. In den nächsten Jahren sollen in etlichen Firmen mehrere Tausend zusätzlicher Arbeitsplätze entstehen. Das ist ein Umstand, der für die Region Chancen bietet, direkte Anwohner aber auch mit Sorge erfüllt.

Die Rehestädter weisen bereits seit 14 Jahren darauf hin, dass sie um ihre Lebensqualität fürchten. Gehör fanden sie bisher nicht in ausreichendem Maße. Daher brachten sie unter Federführung von Enrico Scherf vier Bürgeranträge auf den Weg, über die nun der Gemeinderat von amt Wachsenburg befinden musste.

Bürgersprecher Enrico Scherf zeichnete vor den Mitgliedern des Gemeinderates nach, wie lang der Weg bis zur Beratung im Gremium war. Er hatte Kontakt zu unzähligen Politikern bis auf Landesebene, war in den Gemeinderatsfraktionen und in der Verwaltung zu Gast. Viele der Gespräche waren konstruktiv, so Scherf. Anderes ärgerte ihn massiv – etwa, dass er zu entscheidenden Ausschusssitzungen nicht eingeladen war.

In den Fraktionssitzungen wiederum wurde klar, dass die Einwohneranträge in der vorgelegten Formulierung nicht konsensfähig sind. Selbst umformulieren durfte Scherf sie allerdings nicht – das hätte eine erneute Unterschriftensammlung im Ort erforderlich gemacht.

Die Fraktionen signalisierten allerdings Kompromissbereitschaft, wollten sich einen Teil der Anträge zu eigen zu machen und sie selber umformulieren, damit abgestimmt werden kann. Ein Verfahren, das in der Ratssitzung viel Zeit in Anspruch nahm.

In Antrag 1 ging es darum, von Rehestädt bis zum Arnstädter Lokschuppen einen Radweg zu bauen. Das könnte entlang der Kreisstraße erfolgen oder über den CATL-Weg, der beim Flugzeugtriebwerk-Reparateur N3 auf einen vorhandenen Radweg stößt, der wiederum zum Lokschuppen führt. Scherfs Formulierung, 2021, spätestens 2022 solle gebaut werden, stieß allerdings auf Zurückhaltung. Schon planungs- und baurechtlich funktioniere das nicht, wandte Hans-Jürgen Langer (Freie Wähler) ein. Siegmar Arnold (CDU) äußerte ebenso Bedenken. Denn es gebe, zum Beispiel für Landwirte, Wegerechte, die nicht beschnitten werden dürften. Langer war zudem skeptisch, ob der Antrag überhaupt abgestimmt werden müsse: Schließlich hatte der Gemeinderat erst vor wenigen Wochen beschlossen, ein Radwegekonzept zu erarbeiten. Rehestädt ist darin explizit aufgeführt.

Trotz der Bedenken formulierte der Gemeinderat die Vorlage um und beschloss sie mehrheitlich.

Antrag 2 wurde direkt angenommen. Die Rehestädter bitten darum, dass ein Fachplaner drei Varianten erarbeitet, wie schwere Fahrzeuge das Gewerbegebiet in Rehestädt künftig so erreichen können, so dass keine Wege zerfahren werden. Diese Varianten sollen in einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden, dann entscheidet der Gemeinderat, ob eine der drei Varianten umgesetzt wird oder nicht.

Mehrheitlich abgelehnt wurde der Antrag 3, der darauf zielte, eine Umgehungsstraße für Rehestädt zu bauen. Es gebe im Amt Wachsenburg deutlich stärker belastete Ortsteile, die zuerst in den Genuss einer Umgehung kommen sollten.

Antrag 4 machte sich wiederum der Gemeinderat zu eigen. In ihm geht es darum, die ausgewiesene Ausgleichsfläche, die Rehestädt vom Gewerbegebiet trennt, zu vergrößern und mit Bäumen statt Büschen zu bepflanzen, um nicht nur einen Lärmschutz, sondern auch ein Erholungsgebiet zu bekommen. Mit der Annahme des Antrags beauftragt der Gemeinderat den Bürgermeister, mit der Landesentwicklungsgesellschaft entsprechende Gespräche zu führen.

Die Umsetzung der Anträge wiederum ist noch nicht gesetzt: Vorher muss ein Haushalt aufgestellt und beschlossen werden. Ist kein Geld da für Rehestädts Anträge, müssen die Vorhaben warten.