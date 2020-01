Lego für Tierhalter

Vor vielen Jahren bekam ich zum Geburtstag eine Orchidee geschenkt. Eine Blumenart, mit der ich bis dahin nur wenig Glück hatte. Doch mittlerweile war ich umgezogen. Und siehe da: Der Platz im Fenster erwies sich als perfekt. Die Orchidee blühte so ausdauernd, dass ich ihr bald einige Artgenossen kaufte.

Sie erfreuen mich auch heute noch. Nur müssen sie von Zeit zu Zeit umgetopft werden. Kürzlich war es so weit. Die Orchideenerde besteht aus Tonscherben und Rindenmulch. Grobe Stücke also.

Meine Katze ignoriert, dass diese die Pflanzen nähren sollen. Sie klaut mit wachsender Begeisterung das Holz und kickt es durch die Wohnung. Tagsüber stört mich das auch nicht so sehr. Ich sammle die Brocken wieder ein und lege sie zurück in den Topf.

Dumm nur, dass die Mieze auch nachts das Mausen nicht lässt. Tappst man dann im Morgengrauen barfuß durch die Wohnung, ist das durchaus schmerzhaft. Eltern kennen das. Ihre Pein rührt allerdings nicht von Orchideenerde, sondern von Legosteinen. Ich kenne beide Varianten. Und was soll ich sagen? Es tut genauso weh.

Zum Glück verlieren Katzen wie Kinder an neuem Spielzeug irgendwann die Freude. In zwei, drei Wochen dürfte meine Wohnung wieder rindenmulchfrei sein. Dann trete ich frühmorgens in andere Mitbringsel.