Leidenschaft in Farbe

Steck dir deine Sorgen an den Hut! So ausgelassen war die Stimmung, als der Riechheimer Kultur- und Freizeitverein zur Vernissage „Leidenschaft in Farbe“ eingeladen hatte. Die Schau der russischen Künstlerin Suchra Gummelt wurde vom Frauenquintett „Schanel“ aus Tiefengruben eröffnet. Die fünf Sängerinnen präsentierten mal a cappella, mal mit Klavierbegleitung Musik von George Gershwin, einen Hit aus dem Musical „Cabaret“, französische Chansons und sogar den Schlager „Steck dir deine Sorgen an den Hut“ von Peter Alexander/Ralph Siegel. Passend zum Namen des Programms „Hut ab!“ zeigten die Frauen, was man alles mit Hüten machen kann.

Der Gesang war ebenso leidenschaftlich wie es die Bilder der Künstlerin Suchra Gummelt sind. Die Malerin präsentiert im Riechheimer Dorfgemeinschaftshause romantisch-verträumte Aquarelle, farbenfrohe Acrylgemälde, Erfurter Ansichten in Tusche und in einer kleinen Kabinettausstellung einige erotische Darstellungen. Auf den Aquarellen sind in fließenden Formen elegante Balletttänzerinnen abgebildet. Die Acrylgemälde zeigen abstrakte Landschaften in so kräftigen, bunten Farben, dass es nicht verwundert, dass Gummelt bereits als „Königin der Farben“ bezeichnet wurde. Sie wurde in Moskau geboren und hat dort auch ein Kunststudium absolviert. Nach der Wende zog sie nach Halle, wo sie ihr Atelier hat. Inspiration für ihre Kunst findet sie in der Welt da draußen, die sie möglicherweise viel bunter wahrnimmt als die meisten Menschen.

Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 20, Riechheim, bis 8. März jeweils samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr geöffnet beziehungsweise nach Vereinbarung unter Telefon: 0175/1654236.