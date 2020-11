Fritz Korn – dieser Name ist den meisten Arnstädtern geläufig. Schüler und Lehrkräfte der ehemaligen Schule der Nationalen Front oder der Polytechnischen Oberschule (POS) I in der Rosenstraße, heute noch bekannt unter dem Namen Frontschule, kennen ihn auf jeden Fall.

Fritz Korn war dort 30 Jahre Lehrer, unterrichtete Mathematik und Physik. Auch die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 1980 lernten bei ihm, von der 6. bis zur 10. Klasse war er ihr Klassenlehrer. 1970 waren sie eingeschult wurden. 50 Jahre rein, 40 Jahre raus – das Doppeljubiläum ist selten. Zumal noch ein drittes Jubiläum anstand, das auf der Prioritätenliste ganz oben stand: Fritz Korn, von seinen Schülern liebevoll Körnchen genannt, wurde am 14. November 100 Jahre alt. Alle drei Jubiläen sollten eigentlich groß gefeiert werden. Corona verhinderte dies aber. Nun soll 2021 ein nächster Versuch unternommen werden.

Für seine Schüler war Fritz Korn der beste Wegbereiter und bester Freund. „Körnchen schaffte es immer, uns für den Lernstoff zu interessieren“, bilanzierten seine Schüler, die von sich selber sagen, nicht immer einfach zu bändigen gewesen zu sein. Um den freien Fall zu demonstrieren, kletterte Fritz Korn schon mal auf den Lehrertisch und sprang herunter.

Sein Markenzeichen war seine Aktentasche, die ihn zu jeder Unterrichtsstunde begleitete. Für Körnchen gab es keine guten oder schlechten Schüler. Er gab niemanden auf, half jedem, das Klassenziel zu erreichen.

Mit einem Lächeln im Gesicht erinnern sich seine Schüler an Ausflüge mit Fritz Korn. „Wandern konnte er viele Kilometer. Uns tun noch im Nachhinein die Füße weh.“

1980 ging die gemeinsame Zeit zu Ende, jeder ging seine eigenen Wege mit Lehre oder Studium. Der Kontakt riss aber nie ab, denn alle fünf Jahre gab es Klassentreffen, an denen auch Körnchen immer teilnahm. Obwohl die Jahre vergingen, war Fritz Korn fit, gesundheitliche Tiefschläge schienen ihm nichts anzuhaben. Noch mit fast 95 Jahren fuhr er mit seinem Auto zum Klassentreffen von Suhl nach Oberhof.

Bei diesem Treffen zückte er eine sehr alte Speisekarte und las daraus vor. Dabei gestand er reumütig, dass er diese während des Krieges bei einem Besuch des Auerbachs Keller in Leipzig eingesteckt hatte. Da hatte er die Lacher auf seiner Seite. Verfolgt werden kann die Mitnahme nicht mehr, da sie schon lange verjährt ist.

Auch mit 99 Jahren fuhr er noch regelmäßig nach Arnstadt. Die Freude war auf beiden Seiten immer groß, wenn ihn ehemalige Schüler trafen. So zum Beispiel im März 2018 bei einem Besuch anlässlich der Bachwoche vor der Bachkirche. Und auch das verlangt Hochachtung. Die Wartenden standen in langer Schlange vor der Kirche. Keiner hätte es ihm übel genommen, wenn er vorgegangen wäre. Nein, er reihte sich in die lange Schlange ein. Körnchen eben. E-Mails schreiben, kein Problem. Das macht er auch noch heute. Er lebt inzwischen im Seniorenheim. Das eine oder andere Zipperlein zeigt sich nun doch.

„Wir Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Klasse 10a wünschen ihm auf diesem Wege allerbeste Gesundheit und Wohlergehen und freuen uns auf ein gemeinsames Wiedersehen im nächsten Jahr“, so seine einstige Klasse.