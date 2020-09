Ilmenau. Opernaufführung aus der Met in New York.

Liveübertragung in Ilmenau aus New York

Beliebt sind die Liveübertragungen von Opernaufführungen aus der New Yorker Met. Am Samstag, dem 19. September, ist es wieder so weit. In den Linden-Lichtspielen flimmert ab 17 Uhr Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ über die Leinwand. Dirigiert wird die Oper von Valery Gergiev, inszeniert hat sie François Girard. In den Hauptrollen agieren Bryn Terfel, Anja Kampe, Franz-Josef Selig, Mihoko Fujimura und Sergey Skorokhodov.