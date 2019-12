Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenstunde im Arnstädter Rathaussaal

Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass die Eltern, deren Kinder in den städtischen Kindergarten Regenbogen in Arnstadt gehen, zur Weihnachtszeit ein Märchen einstudieren und dann im Rathaussaal spielen. Bevor es jedoch losging, kam der Weihnachtsmann. Dieser hatte die Geschenke bereits in den Gruppenräumen unter den Weihnachtsbaum gelegt. Als Dank haben Kinder ein Gedicht aufgesagt und alle sangen im Anschluss noch ein Lied. Dann konnte das Märchen beginnen. Für das Stück „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ hatten die Eltern in den letzten Wochen fleißig am Bühnenbild geschraubt und gebastelt und natürlich die Texte gelernt. Wie es immer im Märchen ist, siegt das Gute. Und so haben am Ende Schneewittchen, der König und die sieben Zwerge die böse Königin aus den wunderschönen Rathaussaal vertrieben. Den nächsten Auftritt haben die Kinder vom Regenbogen bereits am kommenden Freitag beim Advent unterm Turm auf dem Neideckgelände. Dort werden sie Weihnachtslieder singen, und der Förderverein wird für das Projekt Sportfeld Zimtschnecken und heiße Getränke anbieten.