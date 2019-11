Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marktschreier und Lichterfest

Die Marktschreier sind ab Freitag, 8. November, bis Sonntag auf dem Wetzlarer Platz in Ilmenau zu erleben. Freitag und Samstag machen sie von 10 bis 19 Uhr lautstark auf ihr Angebot aufmerksam, am Sonntag sind sie von 11 bis 18 Uhr zugange. Am Sonntag ist zugleich verkaufsoffener Sonntag, da von 13 bis 19 Uhr das Lichterfest in der Innenstadt gefeiert wird.