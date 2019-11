Espenfeld EspenfeldZur Feier des Martinstages wird am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr in die Kirche Sankt Crucis eingeladen. Zur Geschichte des Heiligen Martin spielt der Posaunenchor aus Arnstadt die ...

Martinsumzug in Espenfeld

Zur Feier des Martinstages wird am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr in die Kirche Sankt Crucis eingeladen. Zur Geschichte des Heiligen Martin spielt der Posaunenchor aus Arnstadt die bekannten Lieder und wie immer werden auch die Martinshörnchen geteilt.

Im Anschluss an die Andacht setzt sich der Martins-Umzug in Bewegung. Am Feuerwehrhaus werden dann alle Teilnehmer mit Getränken und Bratwurst empfangen.