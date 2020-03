Mehr Angebote für Teenager in den Dörfern des Ilm-Kreises

Wo treffen sich junge Leute? Können sie Angebote in Jugendclubs überhaupt nutzen? Solche Fragen standen Montag in einer Sozialraumkonferenz des Jugendamtes Ilm-Kreis.

Vorhandene Angebote für Kinder und Jugendliche erhalten

Nach Treffen dieser Art in Arnstadt und Ilmenau stand in Vorbereitung des neuen Kinder- und Jugendförderplanes 2021 bis 2024 der ländliche Raum im Blickpunkt – also Kommunen, die nicht zu den beiden großen Städten gehören. Die Planung muss auf die veränderten Strukturen durch die Gebietsreform reagieren. Die vorhandenen Angebote sollen erhalten bleiben. Gegebenenfalls müssten Schwerpunkte anders gesetzt werden, sagte Jugendhilfeplaner Erich Rindermann.

Der Freistaat, die Kommunen und der Kreis teilen sich die Kosten für die Kinder- und Jugendarbeit. Für 40 Projekte mit 62 hauptamtlichen Stellen werden im Jahr rund drei Millionen Euro ausgegeben. Doch der Fachkräftemangel sei spürbar: „Es gibt immer wieder Projekte, die nicht besetzt werden können“, sagte Jugendamtsleiter Jens Jödicke. Gute Arbeitsbedingungen sowie eine geplante Tarifsteigerung sollen dazu beitragen, die vorhandenen Mitarbeiter zu halten.

Junge Menschen fühlen sich von Politik nicht genügend wahrgenommen

Jugendarbeitern aus den Einrichtungen, Schulleitern, Schulsozialarbeitern, Schülervertretern, Mitarbeitern von Kommunen und Polizisten wurden Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 2019 vorgestellt, für die in ganz Deutschland Jugendliche befragt worden waren. Sie ergab unter anderem, dass sich junge Menschen von der Politik nicht genügend wahrgenommen fühlen.

Erhellende Fakten brachte die anonyme Befragung von 1102 Besuchern des Präventionsprojektes Revolution Train aus dem Ilm-Kreis. Die erste Zigarette gab es meist von den Freunden und wurde aus Neugier geraucht. Den ersten Alkohol spendierten fast immer die Eltern. Alkohol- und Drogenprobleme machen auch vor den Jugendclubs nicht halt.

Besucherzahlen der Jugendclubs gehen zurück

Mädchen sind in diesen Einrichtungen in der Minderheit, in einigen gehen die Besucherzahlen zurück, was auch mit der Erreichbarkeit auf dem Land zusammenhängt. Die Jugendpfleger bemühen sich um ein attraktives Programm, einige Clubs öffnen sechs Tage in der Woche.

Im ländlichen Raum gibt es derzeit Projekte in Stadtilm und den Ortsteilen Niederwillingen und Dienstedt, das Jugendzimmer in Kirchheim für die VG Riechheimer Berg, zwei Jugendeinrichtungen im Amt Wachsenburg (Ichtershausen und Holzhausen), Jugendarbeit in Plaue, Gräfenroda und Elgersburg sowie in Geschwenda und Großbreitenbach.

Über Jugendförderplan soll im Juli im Kreistag des Ilm-Kreises beraten werden

Schulsozialarbeiter bieten in der Regelschule Ichtershausen sowie in den Gemeinschaftsschulen Gräfenroda, Stadtilm und Großbreitenbach Einzelfallhilfen, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Präventionsprojekte und vieles mehr an.

In vier Arbeitsgruppen beschäftigten sich die Teilnehmer der Sozialraumkonferenz unter anderem mit den Treffpunkten junger Leute und Möglichkeiten, sie besser zu erreichen. Die Anregungen werden nun ausgewertet. Im Juni berät der Jugendhilfeausschuss über den Förderplan, Anfang Juli kommt er in den Kreistag.