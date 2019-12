Mehr Präsenz in der Kreisstadt zeigen

Einen wichtigen Termin hatten gestern der Leiter der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau und Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) im Rathaus. Sollte doch hier kurz nach 13 Uhr eine Vereinbarung zur Sicherheits- und Ordnungspartnerschaft für das Gebiet der Stadt Arnstadt zwischen der Stadt Arnstadt und der Thüringer Polizei, vertreten durch die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau und deren Leiter, Polizeioberrat Jörg Bürger, unterzeichnet werden.

Polizeioberrat Jörg Bürger und Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling unterzeichnen die Vereinbarung. Foto: Hans-Peter Stadermann

Die Ordnungsbehörde und Polizei schließen im Bewusstsein ihrer jeweiligen Pflichten zum Erhalt und zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Arnstadt am heutigen Mittwoch die nachfolgende Vereinbarung über eine partnerschaftliche und gegenseitige Zusammenarbeit. Hiermit bekunden die Stadt und die Polizei damit ihren Willen zu einer effektiven Kooperation zwischen ihren für Ordnung und Sicherheit zuständigen Dienststellen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste und Besucher der Stadt Arnstadt.

Von diesen Grundsätzen getragen verfolgen die Partner unter Beachtung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten folgende Ziele: Erhöhung der Effektivität im Bereich präventiver und repressiver Maßnahmen durch eine intensivere Abstimmung zwischen den Partnern sowie eine verstärkte Einbindung des jeweiligen Partners in Aktivitäten des anderen; Öffentlich wirksame Darstellung der engen Zusammenarbeit zwischen Ordnungsbehörde und Polizei, insbesondere durch eine Intensivierung der gemeinsamen Streifentätigkeit zu Fuß oder per Fahrrad; Verstärkter Informationsaustausch zum Zwecke des frühzeitigen Erkennens von gefährdeten und gefährlichen Orten/Sachverhalten sowie von ordnungswidrigen Verhaltensweisen mit der Folge einer Verbesserung des Sicherheitslagebildes. Reduzierung der von öffentlichen Veranstaltungen ausgehenden Risiken durch eine enge Abstimmung der Partner bei der Planung, gemeinsamen Überwachung im Durchführungsstadium und regelmäßigen gemeinsamen Nachbereitung solcher Veranstaltungen; eine Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Besuchern und Gästen der Stadt Arnstadt durch eine permanente und enge Kooperation zwischen Ordnungsbehörde und Polizei unter Einbeziehung sonstiger öffentlicher Institutionen und Interessenvertreter, insbesondere durch ein umfassendes Angebot im Bereich der Prävention. „Darüber hinaus wird es eine regelmäßige Berichterstattung der Polizei über die Lage im Bereich Sicherheit und Ordnung im Stadtrat der Stadt Arnstadt einmal im Monat geben, so Bürger“. Weiter betonte er, „dass das Bürgerbüro auf dem Marktplatz jetzt täglich zu den bekannten Öffnungszeiten besetzt ist“. Zur Verlagerung der Arnstädter Polizeistation in die Innenstadt sei nur soviel gesagt, „wenn die Politik grünes Licht gibt, dann ziehen wir um“, so der Polizeioberrat. Anschließend ging es mit dem Bürgermeister und der Ordnungsbehörde auf die erste Streifenrunde durch die Stadt.