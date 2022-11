Mehrere Fälle des Tankbetrugs in Arnstadt: Wer erkennt die Unbekannten?

Arnstadt Gleich sechsmal ließen Betrüger an einer Tankstelle in Arnstadt den Tank eines Autos vollaufen. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Personen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zwischen dem 14.07.2022 und dem 14.09.2022 kam es an einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt zu mehreren Fällen des Tankbetrugs. Die Täter nutzen jeweils einen weißen Fiat, wobei an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Insgesamt erbeuteten die Unbekannten in sechs Fällen Kraftstoff im Wert von über 400 Euro. Von den Taten am 14.07.2022, 18.07.2022 und 25.08.2022 liegen Bildaufzeichnungen vor und die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung der abgebildeten Personen.

Hier hat die Polizei Bilder der Taten veröffentlicht

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0174214/2022) entgegengenommen.

