Mein Dackel ist einer der ganz wenigen Hunde, die freudig erregt und deshalb schwanzwedeln in die Tierklinik rennt. Erst auf dem Behandlungstisch merkt er dann, dass hier etwas völlig aus dem Ruder läuft. Und spätestens beim Anblick der Spritze für die Blutentnahme beginnt dann das große Gejammer und Geheule, so dass die anderen Tierbesitzer draußen im Wartezimmer besorgt ihre Lieblinge beruhigen müssen.

Mein Hund ist da ganz anders als ich. Schon der Geruch eines Arztwartezimmers treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Vor allem, wenn ich beim Zahnarzt sitze. Obwohl da eigentlich alles in Ordnung ist zieht sich bei mir alles zusammen, wenn ich beim vor mir zu Behandelnden das Geräusch des Bohrers höre. Ein paar Mal bin ich da schon einfach abgehauen.

Bei meiner Hausärztin ist meine Phobie gegen Menschen in Weiß mittlerweile wohlbekannt. Selbst beim Blutdruck messen wird beruhigend auf mich eingeredet. Was nicht unbedingt hilft, aber von Mitgefühl zeugt. Erst wenn die ansonsten sehr freundliche Schwester dort die Spritze für die Blutentnahme hervor holt, ähneln sich Hund und Herrchen wieder. Ich heule zwar nicht so herzergreifend wie der Dackel, bin aber sehr nahe am Herzkasper. Wir sind halt zwei Kerle. Große Klappe, aber innen drin weich wie Butter, die nicht im Kühlschrank lag.