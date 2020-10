Millionenförderung für Arnstädter Quartier An der Weiße

Erst vor wenigen Wochen wurde der Gehweg vor den fertig sanierten Blocks An der Weiße in Arnstadt gepflastert. Nun kann der nächste Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Aktuelle Bilder konnten aufgrund einer technischen Störung nicht gedruckt werden.

Der Wohnblock ist verlassen. Fenster und Türen sind draußen. Das meterhohe Gerüst umzäunt das Gebäude. Noch sind die Eingänge An der Weiße 5, 7 und 9 menschenleer. Doch das wird sich ändern. Denn dieser Um- und Ausbau ist der nächste Mosaikstein für die Neugestaltung des Arnstädter Wohnquartieres. Und dafür überreicht Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) einen Fördermittelbescheid in Höhe von 4,4 Millionen Euro an die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Arnstadt, an Geschäftsführer Detlef Möller.

Im Quartier An der Weiße 5, 7 und 9 entstehen 32 neue Wohnung, die mit einem Fahrstuhl zu erreichen sind, eine Wohnung ist behindertengerecht, sagt Detlef Möller. Dabei setzt der Geschäftsführer auf Licht, Luft und Sonne, damit die Wohnungen auch hell und lichtdurchflutet seien. „Denn niemand steht früh auf, um von zu Hause weg zu sein.“ Ihm sei es wichtig, dass die Menschen sich in den Wohnungen und Häusern wohlfühlen, gerne in den eigenen vier Wänden sind. Die Balkone sind sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterseite des Hauses angedacht. Im Inneren des Hauses wird der Fahrstuhl eingebaut, der über Hydraulik funktioniert, so Möller. Außerdem wird im hinteren Bereich der Parkplatz mit saniert und eine Art Parkdeck entsteht mit etwa 20 Parkplätzen.

Förderung von insgesamt 11 Millionen Euro für Quartier

Susanna Karawanskij bringt nicht nur einen schweren Scheck mit. Sie lobt auch die Tätigkeit der WBG in den höchsten Tönen: „Dieses Bauvorhaben ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein innerstädtisches Plattenbauquartier bedarfsgerecht und nachhaltig gestaltet werden kann.“ Die Entwicklung Arnstadts sei beeindruckend. An der Stelle betont sie, welche „gestalterischen Ansprüche“ berücksichtigt werden müssen, durch die Nähe zur historischen Altstadt. Schließlich sollen die neu sanierten Mehrfamilienhäuser auch optisch ins Bild passen. Und bisher ist das gut gelungen. Denn die WBG hat bereits einige Eingänge im Bereich An der Weiße/Töpferstraße saniert – vonseiten der Landesregierung sind dafür bereits 11 Millionen Euro geflossen.

Auch Bürgermeister Frank Spilling (pl) ist sichtlich erfreut, dass dieses Wohnquartier aufgewertet und optisch angepasst wird. „Ich muss es leider so sagen, es war verwahrlost und ein Schandfleck.“ Doch nun erhalte das Wohnviertel ein „neues Antlitz“ und werde wieder attraktiv. Susanna Karawanskij beschreibt es so: „Ein traditionsreiches Quartier bleibt erhalten, wird umfassend modernisiert und fügt sich gestalterisch in die städtische Umgebung ein.“

Bezahlbare Mieten bleiben erhalten

Mit den insgesamt 140 Wohnungen, die in diesem Bereich saniert werden, würden auch wieder mehr Leute in die Innenstadt ziehen. Davon wiederum würden der Markt und die vielen Geschäfte profitieren, so Spilling. An der Stelle verweist er darauf, dass es sich um sozialen Wohnungsbau handelt. Derzeit seien die Mieten bei 5,65 Euro pro Quadratmeter. „Trotz der Nähe zur Innenstadt werden sich auch künftig Studierende, Alleinerziehende, Familien und Rentner diese Wohnungen leisten können“, sagt die Staatssekretärin. Es gebe auch schon einige Anfragen für die Wohnungen, die voraussichtlich erst Ende kommenden Jahres fertig werden, so Möller. „Und auch nach der Modernisierung dieses Quartiers garantieren wir durch unsere Förderung eine Sozialbindung und somit weiterhin bezahlbare Mieten“, sagt Karawanskij.

Als einen „starken Partner“ bezeichnet Landrätin Petra Enders die WBG. Es sei immer eine „gute und unkomplizierte Zusammenarbeit.“ Weit über 700 Wohnungen seien in der Hand der WBG. „Wir versuchen natürlich auch mit schnellen Entscheidungen und Beschlüssen die Arbeiten voranzubringen“, so Enders. Auch sie betrachtet das Quartier als „städtebauliche Aufwertung“, von dem die Arnstädter profitieren werden – Mieter und Händler.