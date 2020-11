„Mit dem Gang ins Frauenhaus nehmen Gewaltopfer ihr Leben wieder in die Hand“

Knapp 115.000 Frauen erlebten im vergangenen Jahr Gewalt in ihrer Partnerschaft. Das geht aus einer Statistik des Bundeskriminalamts hervor. Erfasst wurden Körperverletzungen ebenso wie Nötigung, Sexualdelikte, Freiheitsberaubung, aber auch Mord. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein. Um Opfer zu ermutigen, findet am heutigen Mittwoch der Aktionstag gegen Gewalt an Frauen statt. Daran sind viele Netzwerkpartner beteiligt, die im Ilm-Kreis kostenlose Hilfs- und Beratungsangebote unterbreiten. Ein Ansprechpartner ist die Evangelische Stadtmission in Erfurt, deren Frauenhaus auch Frauen und Kinder aus dem Ilm-Kreis aufnimmt. Wir sprachen mit Mitarbeiterin Marjana Dunkel:

Wie viele Frauen und Kinder können im Frauenhaus einen vorübergehenden, sicheren und anonymen Wohnort finden? Das Frauenhaus verfügt über insgesamt 24 Plätze. Wir haben elf Zimmer, die jeweils von einer Frau und ihren Kindern bezogen werden können. Sie betreuen neben Frauen aus Erfurt auch Frauen aus den Landkreisen Sömmerda und Ilm-Kreis. Ist es für die Betroffenen problematisch, weit weg von daheim unterzukommen oder ist das eher von Vorteil, weil sie zunächst in einem anonymeren Umfeld zur Ruhe kommen können? Unsere Erfahrung ist, dass die Entfernung für die Frauen, die nach Gewalterfahrungen im häuslichen Umfeld zu uns kommen, keine Rolle spielt. Im Gegenteil: Viele von ihnen wissen den Abstand zu ihrem gewohnten Umfeld zu schätzen, um ganz in Ruhe eine Entscheidung treffen zu können, wie es weiter gehen soll. Die Kinder werden, solange die Frauen im Frauenhaus leben, in Erfurt beschult. Kindergartenplätze zu bekommen, ist allerdings schwierig, da die Einrichtungen voll sind. Was haben die Frauen, die sich an Sie wenden, erlebt? Die Frauen, die zu uns kommen, haben durch ihre Partner oder andere männliche Angehörige Gewalt erfahren. Wir reden hier von Straftaten, von einer Verletzung der Menschenwürde. Mit dem Gang ins Frauenhaus nehmen die Frauen ihre aktuelle Situation wieder selbst in die Hand, sie setzen sich zur Wehr und ziehen eine Grenze. Es ist ihr gutes Recht, für sich in Anspruch zu nehmen, ohne Gewalt zu leben und diesen Anspruch auch juristisch durchzusetzen. Wie lange werden sie durchschnittlich im Frauenhaus betreut, ehe sie zurück in ihre alte Wohnung können oder in ein neues Leben starten? Wenn das Gewaltschutzgesetz zum Tragen kommt und prügelnde Männer der Wohnung verwiesen werden, verlassen Frauen mitunter schon nach wenigen Tagen das Frauenhaus wieder. Entscheiden sie sich aber, sich zu trennen und in eine neue Wohnung zu ziehen, gehen auch schon mal drei Monate ins Land. Momentan sind die Aufenthaltszeiten sogar noch etwas länger, denn bedingt durch Corona lassen sich viele Angelegenheiten nicht so schnell regeln wie früher. Ist das Frauenhaus in Notfällen rund um die Uhr erreichbar? Ja, natürlich. Wir sind unter 0361/7462145 oder 0163/8880672 immer zu erreichen. Wir beraten zunächst telefonisch und besprechen mit den Frauen die nächsten Schritte. Wir bieten unsere Hilfe unabhängig von der finanziellen Situation, vom sozialen und religiösen Status der Frauen an. Wie schnell sollten sich Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, Hilfe suchen? Gewalt ist in der Regel kein einmaliges Erlebnis, sondern läuft wie in einer Spirale ab. Es gibt immer und immer wieder Übergriffe. Jede Frau muss sich klar machen, dass sie Akteurin ihrer eigenen Situation ist. Sie entscheidet, wo ihre persönliche Grenze ist und wann sie genug Kraft hat, etwas an ihrer Situation und der ihrer Kinder zu ändern. Gefragt ist allerdings auch die Zivilgesellschaft. Bemerkt man Gewalt in der Nachbarschaft, sollte man das ansprechen, den Betroffenen signalisieren, dass diese strafbaren Handlungen bemerkt wurden, dass die Opfer nicht ohne Hilfe dastehen. Man kann und sollte die Frauen immer wieder darin bestärken, dass Übergriffe nicht in Ordnung sind, dass man sich wehren kann. Hat häusliche Gewalt in Zeiten der Pandemie zugenommen? Das lässt sich derzeit noch nicht beantworten, dazu ist die Datenlage noch nicht ausreichend. Thüringen- und bundesweit gibt es aber das Problem, dass viele Frauen nicht aufgenommen werden können, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Daher bieten wir und andere Partner umfangreiche Beratungen an, damit die Frauen in ihrer Not nicht allein gelassen werden. Anonyme Hilfe Normalerweise veröffentlichen wir bei Interviews Fotos unserer Gesprächspartner. In diesem Fall verzichten wir darauf. Denn für die Frauen, die im Frauenhaus betreut werden, ist es wichtig, dass die Adresse anonym bleibt. Insofern wäre es kontraproduktiv, Fotos der Mitarbeiter abzudrucken. Frauen, die nach häuslicher Gewalt Hilfe benötigen, können rund um die Uhr anrufen unter Telefon: 0163/88 80 672.