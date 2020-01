Mit der Welt verbunden

Es war eine gute Nachricht in dieser Woche: Die Gösselborner erhalten jetzt schnelles Internet, sie haben lange darauf gewartet. Filme und Musikvideos am Handy oder Tablet gucken? Das geht jetzt auch dort. Muss man das, kann man zwar fragen. Aber schnelles Internet ist schon lange kein Luxus mehr. Betriebe, Behörden, Ärzte können nicht mehr ohne arbeiten, Steuererklärungen werden inzwischen elektronisch abgefordert.

Zum Glück lebe ich in einem Dorf, das schon lange gut angebunden ist. So kann ich das E-Paper meiner Zeitung lesen, den Kindern Neuigkeiten aus der Heimat schicken.

Mein Mann hatte in dieser Woche von zu Hause aus eine Schulung im virtuellem „Klassenzimmer“. Der Lehrer saß in Indien, Teilnehmer kamen aus Südafrika, Ungarn, den Philippinen und aus Deutschland. Glück für die Europäer: Der Lehrgangsbeginn richtet sich nach Londoner Zeit. Die anderen müssen früh raus oder auch bis in die Nacht ackern, so ist das mit der Globalisierung. Das Gute daran: Es muss für so einen Lehrgang keiner mehr um die halbe Welt fliegen.